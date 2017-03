Friedhof braucht Hilfe Die Erhaltung der Anlagen kann die Gemeinde allein nicht mehr finanzieren. Nun muss die Stadt einspringen.

Auf dem Brockwitzer Friedhof muss dringend der Hauptweg saniert werden. Auch die Erhaltung der Mauern und Trauerhalle kostet der Kirchgemeinde Geld, das sie nicht mehr hat. Zur Not muss die Stadt zahlen. © Arvid Müller

Das wird ein teures Jahr für die Kirchgemeinde Brockwitz: Aktuell wird die Elektroanlage in der Kirche saniert, danach ist der Kirchturm dran und auch die Glocken müssen repariert werden. Pfarrer Matthias Quentin wandte sich aber mit einem anderen Problem an den Oberbürgermeister. Die Erhaltung der Friedhöfe. „Ich möchte daran erinnern, dass wir möglichst bald zu einer Vereinbarung kommen müssen.“ Die Friedhofserhaltung sei nur noch unter Mitwirkung der Stadt möglich.

„Die laufenden Arbeiten wie die Grünpflege können wir noch leisten“, so Quentin. „Aber Mauern, Wege und die Trauerhalle langfristig zu erhalten, geht nur mit Unterstützung.“ Er wünsche sich keine einmalige Finanzspritze, sondern eine dauerhafte Regelung. „Sonst müssen wir den Friedhof abgeben.“ Die Stadt muss einspringen, weil das Friedhofswesen eine Pflichtaufgabe ist.

Laut Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos) ist man auf einem guten Weg, eine Lösung zu finden. Wie Stadtsprecherin Ulrike Tranberg auf Nachfrage jedoch betont, hat zunächst der Betreiber seine wirtschaftlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. „Wenn diese nachweislich ausgereizt sind, ist die Stadt in der Pflicht.“ Ob es dazu kommt, stehe in keiner Weise fest. Die Stadt bleibe aber mit der Kirchgemeinde im Gespräch.

Die nächste wichtige Maßnahme, bei der die Kirchgemeinde Hilfe benötigt, wäre die Reparatur des Hauptweges. Ein Viertel davon ist schon gepflastert. Das hat damals der Bauhof gemacht, bezahlt hat es die Kirche. Matthias Quentin könnte sich vorstellen, dass es eine projektbezogene finanzielle Unterstützung gibt oder die Stadt beauftragt den Bauhof auf ihre Kosten. Fest steht, dass baulich gesehen in nächster Zeit viel anfällt auf dem Friedhof.

Der Bestattungswald hat sich laut Quentin bisher noch nicht auf die Friedhöfe ausgewirkt. Bisher habe es im Wald zwei Beisetzungen mit kirchlicher Beteiligung gegeben, die sonst eventuell auf dem Friedhof stattgefunden hätten. „Das fällt bisher nicht ins Gewicht“, sagt Quentin. Allerdings habe er gehört, dass es schon zahlreiche Reservierungen von Bestattungsplätzen im Friedewald gibt. „Ob die alle aus Coswig kommen, wird die Zukunft zeigen.“

Der Bestattungswald beschert auch der Stadt zusätzliche Einnahmen. Die Pauschale für den Verwaltungsaufwand fließt laut Ulrike Tranberg aber in den normalen Haushalt, wird also nicht automatisch für die Friedhöfe verwendet.

Für die Kirchturmsanierung hat die Gemeinde beim Denkmalamt 50 000 Euro beantragt. 80 000 Euro kommen von der Landeskirche. Ob es Fördermittel geben wird, kann Pfarrer Quentin aber noch nicht sagen. „Zumindest haben wir die Genehmigung für einen vorzeitigen Baubeginn.“ Die Gemeinde kann also bauen, bis ihr das Geld ausgeht. Ob und in welcher Höhe die Brockwitzer auf Geld hoffen können, kann das Landratsamt noch nicht sagen. Wie Pressesprecherin Kerstin Thöns auf Nachfrage erklärt, hat das Innenministerium der Landesdirektion noch keine Mittel für das Landesprogramm Denkmalpflege zugewiesen. Deshalb ist auch noch nichts bei der Unteren Denkmalbehörde angekommen. Erfahrungsgemäß erfolge das jedoch im ersten Quartal. Aktuell liegen für das Förderjahr 39 Anträge mit einem Volumen von 900 000 Euro vor. Die Erst-Zuweisung des Jahres 2016 lag bei rund 355 000 Euro. „Insgesamt konnten im Jahr 2016 etwa 27 Prozent der Mittel bewilligt werden“, so Thöns.

Aktuell wird die Elektroanlage in der Brockwitzer Kirche erneuert. Im Mai sollen die Arbeiten am Kirchturm beginnen. Und die nächste „Baustelle“ hat sich aufgetan. Wie sich herausgestellt hat, müssen auch die Glocken repariert werden. Was das kostet, kann der Pfarrer noch gar nicht sagen.

