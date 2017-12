Friedhöfe vor Wildtieren schützen Der Kirchenvorstand bittet, Türen und Tore geschlossen zu halten, damit Tiere nicht ungehinderten Zugang haben.

Klipphausen. Der Kirchenvorstand der St.-Batholomäus-Kirchgemeinde Röhrsdorf fordert im Klipphausener Amtsblatt dazu auf, die Türen und Tore der Friedhöfe geschlossen zu halten bzw. nach dem Friedhofsbesuch wieder zu verschließen, um den völlig ungehinderten Zugang von Tieren aller Art zu verhindert.

So seien in letzter Zeit in unmittelbarer Nähe zur Kirche in Röhrsdorf mehrere Waschbären beobachtet worden, aus Naustadt und Sora wurde ähnliches schon in den vergangenen Jahren berichtet. „Die Schäden halten sich noch in Grenzen. Es wurden vereinzelt aber auch tief aufgeworfene Löcher auf den Wiesenflächen oder auf den Gräbern festgestellt“, heißt es.

Die Friedhofsordnung legt fest, dass die Friedhöfe nur von 7 Uhr bis Sonnenuntergang von März bis Oktober und von 8 Uhr bis Sonnenuntergang von November bis Februar geöffnet sind. Wer einen Friedhof außerhalb dieser Zeiten betritt, kann nicht auf Versicherungsschutz zählen. (SZ)

