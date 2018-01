Friedewald für Besucher gesperrt Die Wettinische Forstverwaltung hat bereits am Mittwoch Schilder angebracht. Der Sachsenforst will umgehend nachziehen. Werden diese missachtet, droht Bußgeld.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die vielen Wandermarkierungen sind im Friedewald in den kommenden Wochen erst einmal ohne Bedeutung. Denn mit den am Mittwoch aufgehängten Schildern, Karl Meyer vom Wettinischen Forstverwaltung befestigt hier gerade eins in der Nähe des Spitzgrundteiches, ist der Wettiner Wald ab sofort für Besucher gesperrt. Große Teile des Staatswaldes um Moritzburg sollen in den nächsten Tagen ebenfalls gesperrt werden. © Norbert Millauer Die vielen Wandermarkierungen sind im Friedewald in den kommenden Wochen erst einmal ohne Bedeutung. Denn mit den am Mittwoch aufgehängten Schildern, Karl Meyer vom Wettinischen Forstverwaltung befestigt hier gerade eins in der Nähe des Spitzgrundteiches, ist der Wettiner Wald ab sofort für Besucher gesperrt. Große Teile des Staatswaldes um Moritzburg sollen in den nächsten Tagen ebenfalls gesperrt werden.

Die Sperrungen dienen vor allem dem Schutz von Leib und Leben der Waldbesucher. Denn so deutlich, wie auf dem Foto, sind die durch das Sturmtief Friederike entstandenen Schäden und Gefahren nicht immer zu erkennen.

Moritzburg/Coswig. Leicht hat sich Daniel von Sachsen die Entscheidung nicht gemacht. Denn der Betriebsleiter der Wettinischen Forstverwaltung weiß natürlich, wie gern Anwohner und selbst Dresdner den Friedewald um Moritzburg für Spaziergänge, Radtouren, zum Joggen oder einfach zum Gassigehen mit dem Hund nutzen. Doch die Spuren, die Sturmtief Friederike zurückgelassen hat, sind einfach zu gravierend, als dass in absehbarer Zeit im Wald alles wieder seinen gewohnten Gang gehen könnte.

„Nach allem Abwägen und dem wiederholten Nachdenken über die bestmögliche Vermeidung von Personenschäden durch die derzeitigen Gefahren im Wald habe ich nun doch beschlossen, den Wettiner Forst für die Öffentlichkeit zu sperren“, hatte Daniel von Sachsen am späten Dienstagabend der SZ per Mail mitgeteilt.

Vorausgegangen waren dem unter anderem auch Absprachen mit dem Leiter des Coswiger Ordnungsamtes Olaf Lier. Am Mittwochnachmittag wurden an den Zufahrten zu den gesperrten Waldbereichen dann die vorgeschriebenen Hinweisschilder angebracht. „Die Sperrung ist ab dem heutigen Donnerstag wirksam“, ergänzt der Forstmann. Die Tafeln sollten vor allem im Interesse der eigenen Gesundheit ernst genommen werden.

„Denn die Gefahren sind einfach zu groß und ich denke, Besucher können sie oft nicht richtig abschätzen.“ Zwar wird vermutlich niemand versuchen, sich durch ein Riesenmikado aus übereinander gefallenen Baumstämmen hindurchzuzwängen, „doch die Gefahr ist ja nicht immer so offensichtlich“. Viele Bäume seinen durch den Sturm angeschoben worden, wie die Forstleute sagen, und könnten ohne Vorwarnung plötzlich umfallen. „Der Unterschied zu Kyrill vor elf Jahren ist, dass die Schäden diesmal sehr großflächig über den Wald verteilt sind. Entsprechend schwierig und langwierig wird auch deren Beseitigung sein“, sagt Daniel von Sachsen.

Neben dem Schutz von Leib und Leben der Waldbesucher dient die Sperrung damit auch der gefahrlosen Beseitigung des durch den Sturm entstandenen Wurf- und Bruchholzes. Immerhin ist das so viel, wie sonst im Wettiner Wald in einem Jahr an Holz eingeschlagen wird. „Die großen Forstmaschinen haben einen Arbeitsbereich, der einer doppelten Baumlänge entspricht. Das erfordert ein sehr konzentriertes Arbeiten, erst recht, wenn es um Sturmholz geht.“ Nach Hundchen und Herrchen könne da nicht noch Ausschau gehalten werden.

Ernst nehmen sollte man die Waldsperrung aber auch, weil bei Verstößen bis zu 10 000 Euro Geldbuße drohen. „Gemeinde und Forstbehörde werden gemeinsam mit dem Waldbesitzer entsprechende Kontrollen durchführen“, sagte Olaf Lier auf Nachfrage der SZ.

Betroffen ist von der Sperrung nahezu komplette Wettiner Forst im Friedewald. Das sind die Flächen links und rechts der Straße durch den Spitzgrund und am Auer in Richtung Weinböhla, aber auch der Wald in Richtung Moritzburg zwischen den Staatsstraßen 80 und 81. Von der Sperrung ausdrücklich ausgenommen ist der bereits genutzte Bereich des Bestattungswaldes. „Hier haben wir am Mittwoch die letzten Schäden aufgearbeitet, sodass er wieder gefahrlos begehbar ist“, sagt Daniel von Sachsen. Am heutigen Donnerstag findet dort planmäßig die erste Beisetzung nach dem Sturm statt.

Die Landeshauptstadt Dresden hatte bereits am Tag nach der Sturmnacht mit einer Allgemeinverfügung sämtliche Waldflächen und nicht für den öffentlichen Verkehr gewidmete Wege in den Wäldern im Stadtgebiet gesperrt. Das Landratsamt Meißen war zu diesem Schritt nicht bereit, weil nicht alle Wälder im Landkreis gleichermaßen stark betroffen waren.

Das Waldgesetz des Freistaates räumt Waldbesitzern allerdings die Möglichkeit ein, selbst Sperrungen für einen Zeitraum von acht Wochen vorzunehmen. Die Wettinische Forstverwaltung hat davon nun Gebrauch gemacht.

Allerdings müssen sich Erholungssuchende auf weitere Einschränkungen einstellen. Denn auch beim Forstbezirk Dresden, dieser ist unter anderem auch für den Staatswald in Moritzburg zuständig, wurde in den vergangenen Tagen intensiv über den Umgang mit der durch Friederike entstandenen Situation beraten. Am heutigen Donnerstag soll es noch einmal ein Gespräch mit der Unteren Forstbehörde des Landkreises geben, sagte Forstbezirksleiter Markus Biernath der SZ. „Ich gehe davon aus, dass wir den Moritzburger Staatswald in den nächsten Tagen ebenfalls sperren werden. Ob komplett oder nur in den besonders stark betroffenen Bereichen, ist noch nicht sicher.“

