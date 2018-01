Friederikes Lattenknaller Das Sturmtief hat auch beim SV Lampertswalde viel Schaden angerichtet. Ein Fußballtor ist nur noch Schrott.

Die Trainingstor auf dem Lampertswalder Sportplatz knickte unter der Last einer Kiefer ein. © U. Gabrisch

Lampertswalde. Das war ein Volltreffer. Aber leider nicht in einem Fußballspiel. Und leider auch nicht mit einem Ball, sondern mit einem Baum. Als das Sturmtief Friederike letzte Woche über den Sportplatz des SV Lampertswalde hinwegfegte, wurden Bäume, die eigentlich als Windschutz gedacht sind, zu Spielbällen. Der Sturm entwurzelte mehrere Nadelbäume. Eine Kiefer fiel auf ein mobiles Fußballtor, das an der Seite stand, um für Trainingszwecke auf den Rasen getragen zu werden. Unter der Last des Baumes knickte das Tor ein. Es ist nur noch Schrott. Auch die Sitzgruppe in der Nordwestkurve wurde beschädigt und ein Garagentor aus den Angeln gehoben, berichtet der SV Lampertswalde.

„Auf dem Waldsportplatz sieht es nicht viel besser aus“, heißt es auf der Internetseite des Vereins. Hier habe es vor allem die Südwest-Kurve erwischt. Mehrere Bäume konnten sich hier mit ihren Wurzeln nicht halten. Ein Baum fiel genau auf den Geräteschuppen. Immerhin hat das massive Gebäude den Baumsturz relativ unbeschadet überstanden.

zur Startseite