„Friederike“ tobt sich im Altkreis Weißwasser aus Stromausfälle, umgestürzte Bäume, mehrere Einsätze von Polizei und Rettungskräften. Das ist die Bilanz des Sturms.

An der Gutenbergstraße in Weißwasser ist ein Dach durch den Sturm am Donnerstag abgedeckt worden. Die Wohnungsbaugenossenschaft Weißwasser veranlasste, dass sofortige Sicherungs- und Aufräumarbeiten eingeleitet wurden.

Weil umgestürzte Bäume die Zugstrecke nach Cottbus blockierten, „parkte“ ein Zug in der Nacht im Weißwasseraner Bahnhof.

An der Humboldtstraße in Weißwasser kippte ein Baum um

Der Giebel der Gelsdorfhütte an der Forster Straße ist eingestürzt.

Das Sturmtief „Friederike“ hat im Altkreis Weißwasser die Feuerwehren und die Polizei in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen auf Trab gehalten. Am Donnerstag sind innerhalb von etwa fünf Stunden weit über 150 Notrufe bei der Polizei eingegangen. „Weitere 152 Notrufe konnten trotz Verstärkung der entgegennehmenden Beamten nicht bearbeitet werden“, erklärt Madeleine Urban von der Polizei. Die Feuerwehr in Weißwasser ist am Abend laut Stadtwehrleiter Gerd Preußing insgesamt sechsmal ausgerückt. Auch die Feuerwehren in Schleife, Bad Muskau, Gablenz, Trebendorf, Groß Düben und Krauschwitz waren im Einsatz.

In Schleife beispielsweise ist eine Stromleitung durch den Sturm beschädigt worden, weshalb die Arbeiten am Schulneubau am Freitag so gut wie zum Stillstand gekommen sind. Ohnehin, so berichtet Evelyn Zaruber vom Stromnetzbetreiber Mitnetz, ist es zu Stromausfällen bei gut 4 500 Haushalten im Landkreis Görlitz gekommen – sachsenweit fiel der Strom für gut 45 000 Haushalte aus. Im Altkreis waren vor allem die Gemeinden Weißkeißel, Pechern, Sagar, Krauschwitz, Schleife, Groß Düben und Gablenz ohne Strom. „Im Laufe des Freitags haben wir den Großteil der Stromausfälle in den Griff bekommen“, erklärt Evelyn Zaruber. „Allerdings kann es wegen Reparaturen am Samstag vereinzelt erneut zu Stromausfällen kommen.“

In Weißwasser wurde durch den Sturm ein Dach an der Gutenbergstraße abgedeckt. Über mehrere Meter waren Teile in Richtung „Humboldt-Kaufhalle“ gestürzt. „Wir sind froh, dass niemand dabei zu Schaden gekommen ist“, sagt Dietmar Lange, technischer Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Weißwasser (WGW). Noch am Freitag wurde das Dach gesichert. Neben der Gutenberg- und Humboldtstraße gibt es weitere Orte, an denen die Genossenschaft Schäden zu beklagen hat, so an der Heinrich-Hertz-Straße oder an der Straße der Kraftwerker. Die Wohnungsbaugesellschaft Weißwasser (WBG) meldete herunter gefallene Ziegel an der Gutenbergstraße.

An der Muskauer Straße ist am frühen Abend eine Tanne auf Höhe der Gaststätte „Habermann“ umgestürzt. Auch an der Phillipine und am Stadtrand sind mehrere Bäume entwurzelt worden. Etwa gegen 18 Uhr ging bei der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg) nichts mehr. Ein Zug harrte bis in die Morgenstunden auf dem Weißwasseraner Bahnhof aus. Zugreisende setzten mit einem Bus ihre Fahrt fort. „Bis Freitagmorgen sind die Züge zwischen Zittau und Cottbus nicht mehr gefahren“, sagt Odeg-Sprecherin Katharina Hoffmann. Mehrere Bäume waren auf die Gleise gestürzt. Seit Freitagnachmittag fahren die Züge wieder planmäßig.

An der Gelsdorfhütte in Weißwasser ist der Giebel durch den Sturm eingestürzt. „Wir haben diesen Bereich zunächst gesichert“, war von Stadtwehrleiter Gerd Preußing zu erfahren.

