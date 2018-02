„Friederike“ schlägt im Stadtwald zu Das Sturmtief hat auf Nieskyer Flur großen Schaden angerichtet. Mit einem positiven Nebenaspekt.

Viele Bäume stürzten Ende Januar beim Sturmtief „Friederike“ auf Straßen, wie im Foto auf die Bundesstraße. © André Schulze

Nieskys Kommunalwald soll aufgeforstet werden. So ist zumindest der 2017 beschlossene langfristige Plan. Nun ist etwas dazwischengekommen. Ende Januar warf Sturmtief Friederike unzählige Bäume um. Nach Schätzungen handelt es sich um 700 Festmeter Holz. Das bringt den geltenden Forstwirtschaftsplan gehörig durcheinander. Die Aufräum- und Erntearbeiten gehen vor, der Plan muss warten. Aber „Friederike“ hat auch eine positive Seite. Weil mehr Holz verkauft werden kann als geplant, steigen die Erlöse, so Barbara Giesel vom Sachgebiet Technische Dienste in ihrem Schadensbericht. Niesky erzielt im Schnitt 52 000 Euro jährlich durch Holzverkäufe, gibt aber parallel rund 21 000 Euro für die Holzernte aus.

Der städtische Waldbesitz ist mit 150 Hektar vergleichsweise groß. Er verteilt sich auf verschiedene Standorte. Einer der flächenmäßig größten befindet sich am Stausee Quitzdorf. Dort sind mithin auch die größten Schäden nach „Friederike“ zu verzeichnen gewesen. In Nieskys Wäldern wachsen vor allem Kiefern. An zweiter Stelle rangiert die Birke. Eher gering ist der Anteil von Fichten, Eichen und anderen Hartlaub- oder Weichlaubsorten.

