„Friederike“ pustet mit Orkanstärke Wetterexperten erwarten von dem Sturmtief Windgeschwindigkeiten bis zu 115 km/h. Zahlreiche Autofahrer kamen schon vorher bei Schnee und Eis ins Schleudern.

Auch ein Polizeiauto hat bei Winterwetter in Nordrhein-Westfalen Mühe, sich auf der eisglatten Straße zu halten. © dpa

Berlin/Dresden. Ein Wintereinbruch mit Schnee, Regen und Glätte hat am Mittwoch weiten Teilen Deutschlands zu schaffen gemacht – und jetzt zieht auch noch ein Sturm auf. Autofahrer kamen am Mittwoch ins Rutschen, Busse mit Schulkindern und Lastwagen kippten um, Autobahnen wurden zeitweise gesperrt. Für diesen Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst vor heftigen Sturmböen sowie Gewittern. In höheren Lagen kann Tief „Friederike“ auch Orkanstärke erreichen.

Mit schweren Sturmböen bis zu orkanartigen Böen von 90 bis 115 Kilometern pro Stunde muss vor allem in Nordrhein-Westfalen, dem südlichen Niedersachsen, Nordhessen und Thüringen sowie in Teilen Sachsen-Anhalts und Sachsens gerechnet werden. Im höheren Bergland sind am Donnerstag auch orkanartige Böen mit mehr als 120 km/h möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete. Der Sturm soll von Donnerstagmorgen an von Westen her über Deutschland ziehen. Die Mitte des Landes soll er laut ersten Prognosen gegen Mittag erreichen. Doch lassen sich Zeiten nur grob voraussagen.

Die Deutsche Bahn warnte mit Blick auf Donnerstag ihre Fahrgäste für weite Teile Deutschlands vor Einschränkungen wegen möglicher orkanartiger Stürme: „Aus Sicherheitsgründen behalten wir uns die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit unserer Züge und im Einzelfall auch die Einstellung des Bahnbetriebs vor.“

Am Mittwoch traf das Winterwetter vor allem den Berufsverkehr. In Sachsen gab es zahlreiche Unfälle, besonders in den oberen Lagen der Mittelgebirge, wie die Polizei in Chemnitz und Zwickau mitteilte. Menschen wurden dabei nur leicht verletzt, hauptsächlich gab es Blechschäden. Vor allem liegengebliebene Lastwagen, die ohne Winterreifen unterwegs waren, behinderten den Verkehr. Laut DWD waren in der Nacht zum Mittwoch in den oberen Lagen von Erzgebirge und Vogtland fünf bis acht Zentimeter Schnee gefallen.

In Nordrhein-Westfalen verunglückten bei Glätte mehrere Busse mit Schulkindern. Dabei wurde ein Busfahrer schwer verletzt, weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Bei Euskirchen krachte ein Schulbus gegen einen Baum. Der Busfahrer sei schwer verletzt worden, ein Fahrgast erlitt leichte Verletzungen, berichtete die Polizei. Auf einer glatten, abschüssigen Straße in Bad Berleburg bei Siegen stieß ein Lastwagen mit einem entgegenkommenden Schulbus zusammen. Der Bus kam von der Fahrbahn ab und blieb an einer Straßenböschung liegen. Helfer schlugen eine Seitenscheibe ein, damit die Kinder und der Fahrer heraus konnten. Vier Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren und der 72-jährige Busfahrer kamen mit Schock ins Krankenhaus.

Bei einer Massenkarambolage mit 15 Fahrzeugen wurden auf der Autobahn 93 in Bayern drei Menschen leicht verletzt. Die Wagen, darunter zwei Lkw, waren in der Nähe von Regensburg bei Schneegestöber aneinander geraten, sagte ein Polizeisprecher. Die Autobahn wurde während der Bergungsarbeiten gesperrt. (dpa)

