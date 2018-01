Friederike fordert ein Todesopfer aus der Region Ein Lasterfahrer ist ums Leben gekommen. Er war für eine Spedition aus der Nähe von Löbau unterwegs.

Ein Lasterfahrer aus der Region Löbau-Zittau ist beim Sturm am Donnerstagabend mit seinem Lkw verunglückt und verstorben. Er war für einen Fuhrbetrieb aus der Nähe von Löbau unterwegs. Das Unglück passierte auf der A 13 in Südbrandenburg. © Roland Halkasch

Er ist auf dem Rückweg zum Heimat-Ladeplatz nahe Löbau gewesen, der Feierabend war in greifbarer Nähe – da passierte das schlimme Unglück. Eine Orkanböe erfasste den Laster auf der A 13. Der Anhänger, in dem sonst meist Baustoffe transportiert werden, war leer. Das Fahrzeug kippte, stürzte auf die Mittelleitplanke. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Kameraden der Feuerwehr aus Ortrand konnten den Mann nur noch tot aus dem Führerhaus bergen. Die Geschäftsführerin des Betriebes, bei dem der Lasterfahrer beschäftigt war, ist tief bestürzt über das Unglück. So etwas könne man gar nicht in Worte fassen, sagte sie der SZ am Tag nach dem Unfall. Auch die Kollegen seien erschüttert über den Verlust des Mitarbeiters. Genaue Informationen hatte sie selbst gestern noch nicht. „Ich werde zum Unglücksort fahren und mir vor Ort ein Bild machen“, sagte sie.

Damit hat Sturmtief Friederike auch in der Region ein Todesopfer gefordert. Insgesamt sind in Deutschland acht Menschen ums Leben gekommen. Der Mann ist das einzige Todesopfer aus der Region. Der Polizei sind gestern keine weiteren Personenschäden bekannt gewesen. Die Gemeinden haben nach bisherigen Erkenntnissen nur materielle Schäden zu beklagen. SZ fasst die Sturmnacht zusammen:

In den Gemeinden: Feuerwehren waren im Dauereinsatz

Die Feuerwehren waren überall die ganze Nacht im Einsatz. Häufigster Einsatzgrund: umgestürzte Bäume. Sie fielen auf Straßen und blockierten den Verkehr. In Neueibau erwischte ein Baum ein Haus. Das stand aber leer, so Gemeindewehrleiter Ralf Röhle. „Wir sind verhältnismäßig verschont geblieben“, fasst Röhle die Lage zusammen. Auf der Ruppersdorfer Straße in Obercunnersdorf und auf der Hauptstraße in Neueibau waren umgestürzte Bäume von der Straße zu räumen. Alle Aufräumarbeiten konnten in der Nacht erledigt werden. Auch zwischen Mittelherwigsdorf und Spitzkunnersdorf warf der Sturm zwei Bäume auf die Straße. Umgestürzte Bäume melden fast alle Gemeinden, zum Beispiel Löbau, Seifhennersdorf, Mittelherwigsdorf, Ostritz, Bernstadt. Teilweise beschädigten sie Stromleitungen, wie in Seifhennersdorf, Kemnitz und Oderwitz. Eine Nacht ohne Licht haben die Strahwalder hinter sich. Auch dort war ein Baum in eine Leitung gestürzt. Der Einsatz in Strahwalde sei in der Nacht der gravierendste für die Kameraden gewesen, berichtet Bürgermeister Willem Riecke (Herrnhuter Liste). In Löbau ist der Friedenshain besonders betroffen gewesen. Über 20 Bäume wurden umgeknickt oder entwurzelt. In Zittau ist Wehrleiter Uwe Kahlert erleichtert: „Wir sind total glimpflich davongekommen.“ Neun Bäume seien umgestürzt, die meisten in den nördlichen Ortsteilen. Zwei geborstene Fenster in leerstehenden Häusern in der Böhmischen und Amalienstraße sind als Sachschaden zu verzeichnen. Die Feuerwehr hat die Scherben von der Straße entfernt. Auch Schönau und Kiesdorf kamen größtenteils schadlos davon, erzählt Bürgermeister Christian Hänel (parteilos). „Wir waren ja schon Anfang der Woche dran.“ In der Nacht zu Dienstag hatte Sturm Burglind in Kiesdorf zwei Bäume abgeräumt. Bei den Einsätzen der Kiesdorfer Wehr wurde auch ein Feuerwehrfahrzeug beschädigt, das bald repariert wird. Im Zittauer Gebirge ist die Lückendorfer Wehr ausgerückt. Sie hatte Bäume auf der Straße zwischen Eichgraben und Lückendorf zu beseitigen. Insgesamt hat der Sturm im Zittauer Gebirge laut Forstbetrieb der Stadt Zittau weniger Schäden angerichtet als in anderen Teilen des Stadtwaldes, etwa im Königsholz zwischen Oderwitz und Großhennersdorf oder im Wittgendorfer Holz.

Auf der Straße: Etliche Ortsverbindungen gesperrt

Nach dem Sturmtief „Friederike“ mit orkanartigen Böen sind die Straßen und Schienen in den Landkreisen Görlitz und Bautzen noch am Donnerstagabend wieder weitestgehend befahrbar gewesen. Dafür sind die Rettungskräfte ab Donnerstagnachmittag im Dauereinsatz gewesen. Nach Information der Leitstelle Ostsachsen wurden im Landkreis Görlitz 324 Einsätze aufgenommen. Zwischen Leuba und Hagenwerder hat ein umgestürzter Baum am Donnerstagabend den Verkehr auf der B 99 zeitweise zum Erliegen gebracht. Die Feuerwehr war im Einsatz und konnte die Straße noch am Abend wieder freigeben. Auch am Freitag waren noch etliche Straßen gesperrt, weil aufgeräumt werden musste. Betroffen waren die Verbindungsstraßen von Schönbach nach Ebersbach, von Kleindehsa nach Lehn, von Kottmarsdorf nach Ebersbach, von Streitfeld nach Halbau sowie von Mittelherwigsdorf bis zur Kreuzung Kälbersträucher bei Spitzkunnersdorf. Die Schäden sind im Laufe des Tages von den Mitarbeitern der Straßenmeistereien beseitigt worden. Alle vier Straßenmeistereien des Kreises waren im Einsatz, informiert der Landkreis.

Auf der Schiene: Zugverkehr rollt seit Freitagmittag wieder

Das Sturmtief „Friederike“ verursachte eine Reihe von Schäden an der Bahn-Infrastruktur, teilt Trilex-Sprecher Jörg Puchmüller mit. Die Aufräumarbeiten haben Feuerwehren, das Technische Hilfswerk (THW) und DB Netz übernommen und in der Nacht zum Freitag weitestgehend abgeschlossen. Danach haben die Bahnbetriebe Erkundungsfahrten auf den Strecken unternommen, um den Zustand zu überprüfen. Das sei nötig, um die Sicherheit zu gewährleisten. Zuerst ging die Strecke Görlitz-Dresden wieder ans Netz. Der erste Zug von Zittau startete gegen 10 Uhr am Freitag in Richtung Wilthen. Notverkehr mit Bussen bestand noch bis gestern Nachmittag zwischen Wilthen und Bischofswerda. Dort wurde die Strecke noch freigeräumt. Trilex und Odeg hatten am Donnerstag den Betrieb eingestellt.

Wie geht es weiter: Experten warnen vor Waldspaziergängen

Auch wenn der Sturm vorüber ist, geht von Bäumen immer noch Gefahr aus. Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt warnt deshalb eindringlich davor, in den Wald zu gehen. „Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um die Aufräumarbeiten nicht zu behindern, bitten wir alle Bürger, auf Waldbesuche in den kommenden Tagen zu verzichten.“ Entwurzelte Bäume oder angebrochene Äste können umstürzen oder herabfallen. „In den Wäldern besteht gegenwärtig Lebensgefahr.“ Auch der Zittauer Forstbetrieb hat aus Sicherheitsgründen eine vorübergehende Sperrung des Stadtwaldes verfügt. Die Stadtverwaltung Löbau rät ebenfalls von Spaziergängen im Wald ab.

Sturm „Friederike“ war in der Region offenbar schon abgeschwächt: Für Zittau hat der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag Orkanböen bis 120 Kilometer pro Stunde gemessen, auf dem Hochwald 140. Zum Vergleich: Auf dem Fichtelberg wurden 165 Kilometer pro Stunde gemessen, im Tiefland um Leipzig 133.

