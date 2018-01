„Friederike“ fegt durch Dresden Orkanböen kippten in Dresden zahlreiche Bäume. Das behinderte vor allem den Feierabendverkehr.

Auf der Stauffenbergallee blockierte ein Baum die Fahrbahn und beschädigte auch ein Fahrzeug.

Dresden. Friederike, die Friedliche, hat ihrem Namen keine Ehre gemacht. Das erste Sturmtief des Jahres traf Dresden am Donnerstag ab 16 Uhr mit voller Wucht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte seine Unwetterwarnung im Tagesverlauf sogar noch nach oben korrigiert. Aus einem Sturm mit maximal Windstärke neun wurde ein Unwetter mit Orkanböen. Das entspricht Windstärke elf mit Windgeschwindigkeiten bis 110 Kilometer pro Stunde. Der Verkehr in der Stadt wurde massiv behindert. Die gute Nachricht: Bis zum Abend gab es keine Meldungen von Verletzten.

Die Feuerwehr musste die Nacht durcharbeiten

Die Leitstelle in Übigau meldete schon kurz nach 17 Uhr mehr als 100 Notrufe aus Dresden und dem Umland. Zwei Stunden später waren es mehr als 800 Anrufe. Über 100 Einsatzkräfte waren in der Stadt damit beschäftigt, umgestürzte Bäume zu zersägen und Straßen freizuräumen. So waren unter anderem die Stauffenbergallee, die Bautzner Straße in Höhe Nordstraße, die Königsbrücker Landstraße an der Grenzstraße, die Boltenhagener Straße, die Schöne Aussicht und die Baumwiese blockiert. Feuerwehrsprecher Ralf Schröder zog um 19.30 Uhr das erste Mal Bilanz. „Wir hatten bisher 170 Einsätze in Dresden, 80 sind noch offen“, sagte er. Das Technische Hilfswerk unterstützte die Feuerwehr, dennoch ging Schröder davon aus, dass der Einsatz noch viele Stunden dauert. „Wir werden die Nacht durcharbeiten müssen“, schätzte er ein. „Auch am Freitag kann es noch Behinderungen geben.“

Umgestürzte Bäume kappten Straßenbahnverbindungen

Die Linien 4, 7, 8 und 11 mussten zeitweise umgeleitet und durch Busse ersetzt werden. Die Verkehrsbetriebe schließen nicht aus, dass auch am Freitagmorgen noch nicht alle Strecken wieder befahren werden können. Allein in Klotzsche wurden 500 Meter Oberleitung heruntergerissen, als ein Baum auf den Kupferdraht kippte. Der Betrieb der Bergbahnen wurde eingestellt. Auch die Fähre Niederpoyritz-Laubegast musste pausieren.

Eine Stunde nach den Fernzügen blieben auch die S-Bahnen stehen

Schon vor 16 Uhr stellte die Bahn bundesweit den Fernverkehr aus Sicherheitsgründen ein. Deshalb kam auch Student Bernard Bremer nicht aus Dresden weg. Der 35-Jährige wollte über Frankfurt am Main nach Hause nach Stuttgart fahren. Die Bahn sammelte mehrere Fahrgäste und setzte sie in ein Taxi. „Das erscheint mir hier relativ geordnet“, sagte Bremer, bevor er seinen Rucksack in das Taxi lud und sich auf die lange Autoreise machte. Um 16.32 Uhr fuhr unterdessen der letzte Trilex-Zug aus dem Hauptbahnhof ab. Görlitz war das Ziel, doch dort kam der Zug nicht an. Um 17.30 Uhr stoppte auch die private Bahngesellschaft alle Züge, nachdem sie zuvor langsamer gefahren waren. Im DB-Nahverkehr drehte sich da schon eineinhalb Stunden lang kein Rad mehr. Auch die S-Bahnen und Regionalzüge fuhren nicht mehr. Das traf unter anderem die Riesaerin Anke Gast. Sie wollte von der Arbeit in Dresden nach Hause fahren und hatte sich extra beeilt, zum Bahnhof zu kommen. Als sie dort eintraf, fuhr nichts mehr. „Man kann es verstehen, aber ich bin trotzdem sauer“, sagte sie angesichts der bevorstehenden Wartezeit. Wenigstens bis 19 Uhr sollte kein Zug fahren. Am Abend kündigte der Verkehrsverbund Oberelbe an, dass der Zugverkehr ab 21 Uhr wieder anlaufen soll.

Auf Gleis 17 im Hauptbahnhof stellte die Bahn einen sogenannten Hotelzug bereit, in dem gestrandete Fahrgäste übernachten konnten.

Keine Starts und Landungen in Klotzsche

Kurz nach 16 Uhr wurde der Flugverkehr eingestellt. Die letzte Maschine landete um 16.15 Uhr. Sie kam aus Köln/Bonn. Danach ging nichts mehr. Die Flieger von und nach München, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt und Zürich blieben am Boden.

In mehreren Stadtteilen fiel vorübergehend der Strom aus

Der Sturm hatte schon am Nachmittag für erste Stromausfälle gesorgt. Betroffen waren das Wohngebiet an der Cossebauder Albrechtshöhe und der Weixdorfer Ortsteil Marsdorf, erklärt Drewag-Sprecherin Gerlind Ostmann. Das waren Auswirkungen von Ausfällen im benachbarten Stromnetz des Regionalversorgers Enso. „Wir können das zwar durch Umschaltmaßnahmen wieder abstellen. Das dauert aber einige Zeit.“ Später fiel der Strom auch in der Hellerauer Bergsiedlung und in Teilen von Weißig aus. Dunkel wurde es auch auf mehreren Straßen, vor allem in den Randgebieten der Stadt, wo es noch Freileitungen gibt.

