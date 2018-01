Friederike fällt 300 Jahre altes Naturdenkmal Die Zwillingseiche im früheren Park ist unwiederbringlich zerstört. Muss eine benachbarte Rotbuche auch gefällt werden?

Sturmtief Friederike hat von der Zwillingseiche nur noch diesen Baumstumpf übrig gelassen. Der ehemalige Gutsherrenpark in Strauch hat damit ein Naturdenkmal weniger. © Jörg Richter

Strauch. Andrea Sucher und ihre Mutter Ingrid Vogt blicken auf den Baumstummel auf dem Sucherischen Familiengrundstück. Das Sturmtief Friederike hat auch hier Schaden hinterlassen. „Wir haben unsere Fichten stürzen sehen“, erzählt Andrea Sucher. Diese befanden sich relativ nah am Haus und versperrten den Blick auf das angrenzende Gelände des ehemaligen Straucher Parks. Danach war die Sicht frei und die Bestürzung noch größer. Denn der Sturm vom letzten Donnerstag hatte die Baumkrone der alten Zwillingseiche umgeknickt. Einfach so, wie ein Streichholz. „Vor etwa 20 Jahren war dort der Blitz eingeschlagen“, erinnert sich Ingrid Vogt. Und das nicht zum ersten Mal. Doch weder Blitze noch der Orkan Kyrill, der auf den Tag genau vor elf Jahren über Deutschland fegte, konnten der Straucher Zwillingseiche etwas anhaben.

Die Baumkrone des rund 300 Jahre alten Naturdenkmales liegt jetzt zerschmettert am Boden. Das Holz war morsch. „Zum Glück hat die Eiche nicht den Zaun vom Nachbarn getroffen“, sagt Andrea Sucher. Tatsächlich ist der umgeknickte Baum relativ parallel zur Grundstücksgrenze gefallen und hat den Zaum um wenige Zentimeter verfehlt. Allerdings ist eine Hecke in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie markiert die Grenze zum öffentlichen Teil des Parks, in dem sich auch die Kita „Mäusestübchen“ befindet.

An der Hecke steht auch eine Rotbuche. Ein gelbes Schild mit Eule markiert, dass es sich auch bei diesem Baum um ein Naturdenkmal handelt. Ein großer Ast der benachbarten Zwillingseiche hängt in der Baumkrone der Rotbuche. Und auch ein paar Äste sind abgebrochen. – Muss nun auch dieser Baum vorsichtshalber gefällt werden? „Wie es mit der beschädigten Rotbuche weitergeht, wird durch die Baumkontrolleurin des Stadtbauhofes in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde geprüft“, sagt Großenhains Stadtsprecherin Diana Schulze. „Ob diese gefällt werden muss, steht noch nicht fest.“

Bäume, die bereits durch Sturmschäden oder sonstige Schäden beeinträchtigt sind oder die ein besonderes Augenmerk (aufgrund ihres Schutzstatus) verdienen, würden im Rahmen der Baumkontrollen besonders intensiv geprüft. Zum Teil zwei- bis dreimal pro Jahr. „Dabei ist immer die Frage der Verkehrssicherheit mit dem gewünschten Erhalt abzuwägen“, so die Stadtsprecherin.

Rein äußerlich macht die Rotbuche einen robusten Eindruck. Sie wird wohl überleben. Die Reste der abgebrochenen Zwillingseiche taugen dagegen nur noch als Feuerholz. Familie Sucher besitzt zum Glück einen kleinen Kamin. Das Holz reiche mindestens für die nächsten zehn Jahre. Der Schrecken der Sturmnacht hat wenigstens etwas Gutes.

zur Startseite