Friedensrichter nimmt Arbeit auf Wolf-Dietmar Bleil wird erstmals am Dienstag aktiv. Sein Büro im Rathaus bezieht er allerdings zunächst nur vorübergehend.

Wolf-Dietmar Bleil tritt in der nächsten Woche als neuer Friedensrichter der Stadt Waldheim in Erscheinung. © Dietmar Thomas

Am Dienstag bietet Wolf-Dietmar Bleil erstmals seine Dienste als Friedensrichter der Stadt Waldheim an. Die Ernennung und Vereidigung durch den Leiter des Amtsgerichts Döbeln ist erfolgt, nun kann Bleil seine Tätigkeit aufnehmen. Das freut Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Wie er sagte, werde Bleil jeden ersten Dienstag im Monat im Rathaus anzutreffen sein. „Er hat sein Büro vorübergehend im Zimmer 39“, so Ernst. Vorübergehend deshalb, weil in der Verwaltung gerade großes Stühlerücken im Gange ist. Stadtkasse, Ordnungs- und Liegenschaftsamt wechseln Etagen und Räume. „Das Liegenschaftsamt ist derzeit im Zimmer 26, also im kleinen Sitzungssaal untergebracht. Deshalb steht dieser aktuell nicht zur Verfügung. Aber irgendwo müssen wir ja beginnen. Bis zum Sommer sollen die Umzüge abgeschlossen sein“, sagte Ernst. Dann stehe auch fest, wo Friedensrichter Wolf-Dietmar Bleil künftig seinen „festen Sitz“ hat.

Zimmer 39 sei nicht barrierefrei zugänglich. „Das ist aber kein Problem, denn Herr Bleil kann für die Beratungen ansich auch einen anderen Raum nutzen, wenn es erforderlich ist“, so Steffen Ernst.

Vor Ort sei Wolf-Dietmar Bleil dienstags von 16.30 bis 18 Uhr. Anmeldungen für die Beratungen sind über die zentrale Durchwahl 034327 570 im Rathaus möglich. „Wir wollen auf der Internetseite unserer Stadt zusätzlich ein Kontaktformular einrichten“, so Bürgermeister Steffen Ernst.

Seit dem Ausscheiden von Karin Bergner im Mai 2015 gab es in Waldheim keinen Friedensrichter. Einen Kandidaten hatten die Stadträte im April 2016 abgelehnt. Ein weiterer erteilte der Stadt im vergangenen Oktober kurzfristig eine Absage. Dann erklärte sich Wolf-Dietmar Bleil Anfang des Jahres bereit, das Amt für die Dauer von fünf Jahren auszuüben. Einstimmig hatten die Waldheimer Stadträte im Februar dem zugestimmt. (DA/sol)

