Friedensrichter gesucht Die Gemeinde Ottendorf-Okrilla braucht einen neuen Ehrenamtlichen. Bis Ende September können sich Bürger noch bewerben.

© Thorsten Eckert

Die Gemeinde Ottendorf-Okrilla sucht einen neuen Friedensrichter. Dessen Aufgabe besteht darin, außerhalb eines Gerichtsverfahrens kleinere Meinungsverschiedenheiten und Streitereien zu schlichten. Die Themen, die bei dem Friedensrichter auf dem Tisch landen, sind unterschiedlich. So kann es sich um Nachbarschaftsstreitigkeiten, Ärger mit dem Vermieter, aber auch Hausfriedensbruch, Beleidigung oder Körperverletzung handeln. Die Sprechstunde des Ehrenamtlichen findet einmal im Monat statt. Wer Friedensrichter werden möchte, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. So darf er beispielsweise nicht als Rechtsanwalt, Richter, Polizist oder Notar zugelassen sein. Zusätzlich muss der Bewerber in der Gemeinde wohnen. Interessierte Bürger können sich schriftlich bis zum 30. September bewerben. (ste)

www.ottendorf-okrilla.de

zur Startseite