Friedenspreis für Döbelnerin Wir leben seit vielen Jahren in Frieden. Was das bedeutet, darüber hat sich Katharina Tichy Gedanken gemacht.

Katharina Tichy hat mit einem Kommentar zum Thema Frieden den Hubertusburger Friedensjugendpreis in der Kategorie 18 bis 21 Jahre gewonnen. © André Braun

Die Döbelnerin Katharina Tichy hat am Freitag in Wermsdorf den Hubertusburger Jugend-Friedenspreis erhalten. Die 18-Jährige überzeugte die Jury mit einem Aufsatz in Kommentarform, den sie in der 12. Klasse geschrieben hatte. Darin macht sie sich Gedanken über das Leben im Frieden, zieht Vergleiche mit einem Aufwachsen in Krisengebieten und fragt sich, wie die Menschen mit der Freiheit umgehen, die ihnen die lange Friedensperiode gebracht hat. Und sie zieht auch ein fast schon bitteres Fazit: „Der Weltfrieden ist eine Illusion.“

Katharina Tichy hatte in der 12. Klasse den Leistungskurs Geschichte-Deutsch belegt. „Meine Tutorin Katrin Niekrawietz war von dem Aufsatz begeistert und hat ihn für den Friedenspreis eingereicht“, erzählte sie.

Mittlerweile hat die junge Frau das Abi in der Tasche und absolviert ein Freiwilliges soziales Jahr im evangelischen Schulzentrum in Großbardau bei Grimma. „Da hatte ich Glück. Die trauen mir dort viel zu.“ Sie arbeitet in der freien Schule auch im Unterricht mit und kümmert sich um ein Mädchen mit Down-Syndrom, das die erste Klasse besucht. Im nächsten Jahr will die junge Döbelnerin ein Studium zur Grundschullehrerin beginnen. (DA/jh)

