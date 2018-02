Friedenspark wird weiter saniert Im April gehen die Arbeiten weiter. Es wird der letzte Abschnitt der Bauarbeiten sein.

In einem ersten Bauabschnitt wurde bereits ein Betonblock aufgestellt. © Archiv/SZ

Pirna. Die Stadt Pirna will im April das Vorhaben fortsetzen, den Friedenspark im Stadtzentrum zu sanieren und neu zu gestalten. Diese Arbeiten sind dann Teil des dritten und damit letzten Bauabschnitts, der sich auf den hinteren Teil des Parks erstreckt. In dem sogenannten Aktivbereich soll ein neuer Geschichtenspielplatz entstehen, der dem Thema Seilerei gewidmet ist, weil sich dort einst eine Seilerei befand. Pirna lässt die zentrale städtische Grünoase in insgesamt drei Abschnitten herrichten, zwei Bauabschnitte im vorderen und mittleren Teil des Parks sind inzwischen fertig. Die Sanierung kostet 800 000 Euro und wird von Bund und Land gefördert. (SZ/mö)

