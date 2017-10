Friedenspark-Fontänen plätschern leise Einwohner wünschen sich ein Wasserspiel in Pirna bis in die Nacht hinein. Aber zunächst einmal versiegt der Sprudelstrahl.

Die Wasserfontänen im Friedenspark werden mit verschiedenen Farben beleuchtet. © Archivfoto: Marko Förster

Die Stadt hat jetzt die vor einigen Wochen gestartete Umfrage zum neuen Wasserfontänenfeld im Friedenspark beendet und ausgewertet. Schon in der Zwischenzeit zeichnete sich jedoch ab: die Teilnahme war ziemlich mau. Lediglich sieben Zuschriften erreichten das Rathaus, die Absender lobten einerseits die Attraktion im Zentrum, gaben aber zugleich kritische Hinweise. Die Befragten gaben nach Auskunft der Stadtverwaltung überwiegend an, dass die Wasserspiele die Innenstadt bereichern sowie funktional und optisch gelungen seien. Insgesamt, so der Tenor, werde der Bereich nun wesentlich stärker frequentiert als früher – als Teile des Parkes eher einem undurchdringlichen Dickicht glichen und häufig Hort von Trinkgelagen waren.

Allerdings gehen die Meinungen der Befragten darüber auseinander, wie lange die Wasserspiele laufen sollen. Dabei spielt vor allem eine große Rolle, wie viel Lärm die neue Attraktion hauptsächlich in den Abendstunden verursacht, wenn der Tages- und Verkehrsgeräusche abebben. Laut des Rathauses wünscht sich die Mehrheit der Pirnaer, dass die Wasserfontänen bis abends 22 Uhr plätschern. Um aber auch die anderen Rückmeldungen zu berücksichtigen, schlägt die Stadt vor, die Anlage in der nächsten Saison vom 1. Mai bis Mitte Oktober etwas abgeändert zu betreiben. So soll das Wasserspiel von 10 bis 19 Uhr mit voller Leistung sprudeln, von 19 bis 22 Uhr sollen die Strahlen hingegen gedrosselt aus den Düsen in die Höhe schnellen. Darüber hinaus prüft die Stadt, ob die Fontänen bei außergewöhnlichen Anlässen auch mal bis Mitternacht anbleiben können. Die komplette Brunnenanlage wird monatlich gereinigt.

Doch in Kürze hat es sich erst einmal ausgesprudelt: Das Fontänenfeld geht in den kommenden Tagen in die Winterpause. Fachleute werden das Wasser abstellen und die Anlage winterfest machen. Die Sanierung des Friedenparks geht unterdessen weiter, Mittelteil und hinterer Bereich müssen noch hergerichtet werden, das Ende ist für 2018 geplant.

