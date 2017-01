Friedensmarschierer laufen zügig Die jetzt gut 60 internationalen Marschierer starteten in Moritzburg. In Dresden wollen sie erst einmal Verschnaufen.

Die rund 30 Teilnehmer des Marsches von Berlin nach Aleppo hatten am Mittwoch Radeburg im Landkreis Meißen erreicht. © Norbert Millauer

Tag 11 des Marsches von Berlin nach Aleppo: Die Marschierer – laut Veranstalter liegt ihre Zahl, die sich praktisch täglich ändert, aktuell bei 62 – haben den Landkreis Meißen inzwischen wieder verlassen. Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben sie in der Diakonischen Akademie für Fort- und Weiterbildung in Moritzburg verbracht.

Am Donnerstagmorgen ging der Marsch im frisch gefallenen Schnee und in klirrender Kälte weiter Richtung Dresden. Die Landeshauptstadt wurde um 12.30 Uhr erreicht. „Wir sind ganz gut durchgekommen und waren dann eine Stunde früher da als gedacht“, sagte Sebastian Olényi aus dem Presseteam gegenüber der SZ. „Wahrscheinlich haben sich die Teilnehmer in der Kälte besonders beeilt.“ Das letzte Stück des rund 3 000 Kilometer langen Marsches war rund zehn Kilometer lang.

In Dresden erwartet die Teilnehmer die erste längere Verschnaufpause des Weges. Der Freitag soll ein freier Tag sein, an dem die Menschen aus Polen, Deutschland, Frankreich und anderen Ländern auch Zeit haben werden, sich die Stadt anzusehen. Am Donnerstagabend fand auf dem Neumarkt in Dresden bereits eine Friedensdemonstration des Vereines in Gründung statt, bei der auch die Banda Internationale auftrat.

Der Marsch, der von einer polnischen Journalistin und Bloggerin sowie ihrem Mann, einem gebürtigen Plauener, ins Leben gerufen wurde, startete am 26. Dezember in Berlin. Er will Solidarität mit den Opfern des Bürgerkrieges in Syrien ausdrücken und strebt eine friedliche Lösung des Konfliktes an. Nächste Stationen nach Dresden sind Heidenau und Bad Gottleuba-Berggießhübel, bevor es weiter nach Tschechien geht. Auf dem Marsch sollen auch die Länder Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Mazedonien, Griechenland und die Türkei durchquert werden.

