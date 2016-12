Friedenslicht erreicht Görlitz

Der Bürgermeister der Stadt Zgorzelec, Rafal Gronicz, hat am Freitagabend das Friedenslicht aus Bethlehem an den Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege überreicht. Das Licht des Friedens wird von Pfadfindern aus ganz Europa in den Städten weitergegeben und gelangte an diesem Tag nach Görlitz.

Die Pfadfinder standen mit ihren Laternen auf der Altstadtbrücke bereit, um Licht an jeden weiterzugeben, der damit ein gemeinsames Zeichen für den Frieden setzen wollte. Alle Görlitzer waren eingeladen, selbst ihre mitgebrachten Laternen und Kerzen entzünden zu lassen, Das teilt Florian Krätschmer, Pressesprecher der Stadt Görlitz in einer Medienmitteilung mit. (SZ)

