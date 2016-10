Friedensgebet in Bischofswerda Katholische und evangelische Christen beten für das umkämpfte Aleppo.

Die Christuskirche in Bischofswerda. © Thorsten Eckert

Zum ökumenischen Friedensgebet laden die evangelische und katholische Kirchgemeinde Bischofswerda für diesen Mittwoch 18 Uhr in die Christuskirche ein. Es geht um den Frieden im eigenen Umfeld, in unserem Land und in der Welt. Ein Schwerpunkt werde diesmal die umkämpfte syrische Stadt Aleppo sein, sagte Bischofswerdas evangelischer Pfarrer Joachim Rasch am Dienstag auf Anfrage.

Die Friedensgebete in Bischofswerda waren im September 2015 nach der Eröffnung der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge gestartet. Anfangs gab es jede Woche rund 70 Teilnehmer. Im Frühjahr dieses Jahres belebten die beiden großen Kirchgemeinden der Stadt die Gebete wieder. Sie fanden seitdem an jedem ersten Mittwoch im Monat statt. Das heutige ist das letzte Friedensgebet in diesem Turnus. Ab November wird jeweils der zweite Mittwoch im Monat für die Friedensgebete reserviert. Sie sollen in Bischofswerda eine dauerhafte Einladung bleiben, um innezuhalten und zu beten. (SZ)

