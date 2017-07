Friedensbrücke länger gesperrt Eigentlich sollte der Verkehr ab dem Wochenende wieder ohne Umleitung ins Bautzener Zentrum rollen. Doch die Bauarbeiten an der Friedensbrücke verzögern sich.

Die Friedensbrücke in Bautzen bleibt nun länger gesperrt als geplant. © Uwe Soeder

Die Bauarbeiten an der Bautzener Friedensbrücke dauern länger, als bisher angenommen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist starker Rost der Grund für die Verzögerung. Auch die Witterung der vergangenen Tage hat das Auftragen des Korrosionsschutzes erschwert. Die Stadt rechnet nun damit, dass die Arbeiten eine Woche länger in Anspruch nehmen, also bis Freitag, den 28. Juli, dauern. Es könne aber auch passieren, dass die Bauarbeiten eher oder später abgeschlossen sind. Das hänge ganz vom Wetter ab, heißt es aus dem Bautzener Rathaus. „Wann die Friedensbrücke entsprechend wieder freigegeben werden kann, ist offen“, erklärt Laura Ziegler von der Pressestelle der Stadt.

Die Bautzener Friedensbrücke ist seit Anfang Juli halbseitig gesperrt, weil Dehnungsfugen abgedichtet werden müssen. Zwar können Autofahrer die Stadt Bautzen über die Brücke und den Kreisverkehr verlassen. Doch stadteinwärts müssen sie mit einer Umleitung leben. Die führt Autofahrer über die Heilig-Geist-Brücke. (SZ)

zur Startseite