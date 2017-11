Friedensangebot von der Friedensburg Der Besitzer möchte sich mit der Stadt einigen. Die neue Sicht könnte für alle eine Lösung nach zwölf Jahren Streit sein.

Die Friedensburg in den Radebeuler Weinbergen



Die Friedensburg ist in Radebeul zum Reizwort geworden. Seit mehr als zwölf Jahren streiten die Besitzer mit der Stadt und dem Stadtrat. Zwar haben sich beide Seiten auf einen relativ niedrigen Streitwert geeinigt. Doch allein die Stadt hat das Verfahren bislang nahezu 200 000 Euro gekostet. Mittels eines Bebauungsplanes möchte die Stadt durchsetzen, dass der Besitzer hier eine Gaststätte einrichtet. Dieser will hier aber nur wohnen und keine Gaststätte, obwohl das der Vorbesitzer sogar in seinen Bauantrag geschrieben hatte. Vor einem Monat hat das Oberverwaltungsgericht in Bautzen (OVG) den Bebauungsplan für ungültig erklärt. Auch eine Revision wurde nicht zugelassen.

Am Freitagabend saßen Verwaltung und Stadtrat in einer Sondersitzung beisammen, um zu beratschlagen, wie sie weiter vorgehen wollen. Die Sitzung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Denkbar ist, dass zwei Dinge beschlossen worden sind: Die Stadt legt formell Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht gegen die Nichtzulassung der Revision ein. Und gewinnt damit zugleich Zeit, um mit dem Besitzer über mögliche Lösungen zu verhandeln. Dieser hatte zuletzt geäußert, er möchte eine friedliche Lösung.

Die Sächsische Zeitung hat jetzt mit dem Besitzer Oliver Kreider ausführlich gesprochen. Dabei wurden Möglichkeiten auf den Tisch gebracht, die den Durchbruch bringen können.

Die Streitpunkte Gaststätte, Vorplatz und Wanderweg mit Treppe

Mehrfach wurde zwischen der Stadt und den Besitzern – erst Carsten Weinberg, jetzt Oliver Kreider – um die Größe einer Gaststätte anhand der Plätze verhandelt. Mal war von 60 bis 70 Plätzen die Rede. Dann wollte der erste Besitzer nur 24 Plätze in einer sogenannten Erlebnisgastronomie. Zuletzt sollte das Gericht darüber befinden, mit wie vielen Plätzen überhaupt ein Restaurant wirtschaftlich betrieben werden kann. Gutachter wurden beauftragt – am Ende gibt es keine wirklich klare Entscheidung dazu.

Die Stadt hat in den Weinberg unterhalb der Friedensburg auf der Ostseite eine neue Weinbergtreppe gebaut. Diese Treppe endet unvermittelt an einer Plattform. Sie sollte den Sächsischen Weinwanderweg – oberhalb der Friedensburg – mit dem Gebiet Niederlößnitz verbinden (siehe Grafik).

Entscheidender Knackpunkt für diese Verbindung ist der Vorplatz am Eingang zur Friedensburg. Das Areal gehört als Grundstück Oliver Kreider. Allerdings hat die Stadt hier ein eingetragenes Wegerecht. Kreider hatte wiederholt angeboten, den Wanderweg unterhalb der Friedensburgmauer auf die Westseite zu führen und dort den Anschluss an den steilen Weg zur Oberen Burgstraße herzustellen.

Die Stadt hält aber den direkten Weg entlang der östlichen Friedensburgmauer für besser. Dort gehören ihr auch Grundstücke. Problem: Der Durchgang zur Oberen Burgstraße ist mit einem zwar provisorischen, aber dennoch einem Tor verschlossen.

Die Lösung für den Wanderweg und die Weinbergtreppe

Im Gespräch mit der SZ wurden mit Oliver Kreider die Ansichten der Stadt erörtert. Vor allem auch, dass die Variante Wanderweg unterhalb der Burg ein wesentlicher Eingriff in den von der Hoflößnitz bewirtschafteten Weinberg darstellt. Auch die oberen beiden Rebstockreihen werden gebraucht, damit die Wirtschaftlichkeit des Weinbergs erhalten bleibt.

Kreider geht auf den Vorschlag ein, den Wanderweg von der Treppe im kurzen Knick von der Plattform weg auf der rechten Seite fortzusetzen. Der dort ansässige Pachtwinzer müsste mit seinem Wohnwagen verträglich um etwa drei Meter umgesetzt werden. Der letzte Geländesprung wird mit einer kleineren weiteren Treppe überwunden. Der springende Punkt: Kreider würde der Stadt den Durchgang über den Vorplatz gewähren und bei einer Einigung ein dauerhaftes öffentliches Durchgangsrecht eintragen lassen.

Zugleich würde er, als Trennung von dem Weg, seine Mauer an der Ostseite fortbauen, um sein Grundstück abzugrenzen (Grafik). Im Gegenzug verzichtet die Stadt auf das öffentliche Wegerecht auf dem Rest des Vorplatzes. Dort würden dann auch keine Parkplätze mehr benötigt, weil auch eine Lösungsmöglichkeit für Gastronomie besprochen wurde.

Die Gastronomie wird nicht in, sondern direkt an der Friedensburg sein

Direkt am oberen Ende der neuen Treppe, auf der Plattform könnte ein wetterfester Weinausschank errichtet werden: eine Grundplatte, darauf ein kleines, lichtes Gebäude, Holz, Stahl, Glas; die Versorgung mit Wasser und Strom aus Richtung Obere Burgstraße; Abwasser neben der Treppe zur Bodelschwinghstraße.

Betreiben könnte den Weinausschank mit Imbiss das Weingut Hoflößnitz oder ein Pächter. Geöffnet wäre in der Hauptwandersaison von April bis Oktober. Darüber hinaus auf Absprache. Der Blick von dieser Position reicht weit ins Elbtal und noch weiter, ähnlich wie der von der Friedensburg. Der Name für den Ausschank könnte „Weinwirtschaft an der Friedensburg“ heißen. Geschätzte Kosten für Vollendung des Treppenweges, Erschließung und Weinwirtschaft 250 000 bis 300 000 Euro.

Rund 40 000 Euro dürften noch vom Treppenbau für das Geländer bei der Stadt übrig sein. Oliver Kreider sagte der SZ schriftlich zu, dass er sich mit 100 000 Euro an dem Ausbau beteiligen würde. Im Gegenzug bittet er darum, auf der Friedensburg ein dauerhaftes Wohnrecht zu bekommen.

Fazit: Das Friedensangebot ist ein Kompromissvorschlag, bei dem beide Seiten profitieren würden. Es muss sich nicht weitere Jahre gestritten werden – der Ausgang des Geschehens vor Gericht ist ohnehin ungewiss. Die von Kreider zuletzt aufgemachten Schadensersatzforderungen wären vom Tisch. Im Westen Radebeuls gäbe es damit einen touristischen Anziehungspunkt, der jetzt noch als Verbindung zwischen Hoflößnitz und Wackerbarth fehlt.

