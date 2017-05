Freundschaftswanderweg ins Böhmische Naturfreunde haben eine neue Wanderverbindung von Hinterhermsdorf aus geschaffen. Diese wurde auch schon getestet, mit Erfolg.

Zwei Menschen, die sich umarmen, ist das Symbol des Wanderweges nach Jetrichovice. © privat

Wandern kann man in Hinterhermsdorf besonders gut. Schließlich bieten sich von dem Sebnitzer Ortsteil aus auch verschiedene Möglichkeiten. Vor allem grenzüberschreitend. Naturfreunde aus Hinterhermsdorf und dem tschechischen Jetrichovice hatten jetzt eine besondere Idee. Sie haben eine direkte Wanderverbindung zwischen beiden Ortschaften geschaffen, einen Freundschaftsweg. Darüber informiert Wanderführer Heiko Hesse, Wirt der Kräuterbaude. Auch ein speziell für diesen Weg entwickeltes Symbol haben sie entworfen. Auf diesem umarmen sich zwei Figuren freundschaftlich. Der Weg ist ein Zwei-Tages-Etappenweg, grenzüberschreitend mit den Endpunkten Hinterhermsdorf und Jetrichovice/Rynartice. Der Wegverlauf führt entlang verschiedener Wanderwege. Beide Etappen sind etwa 20 Kilometer lang. Das Projekt entstand im Rahmen einer grenzüberschreitenden Initiative des tschechischen Tourismusbeauftragten, Jiri Rak, dem Bürgermeister von Jetrichovice Marek Kny, Manfred Dittrich vom Heimatverein Hinterhermsdorf und dem Kräuterbaudenwirt. Eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen zwischen den Ortschaften wird dabei angestrebt. Im April dieses Jahres war schon mal eine 15-köpfige Besuchertruppe aus Krasna Lipa und Jetrichovice in Hinterhermsdorf. Heiko Hesse und Manfred Dittrich hatten dazu eingeladen. Neben einer Ortsführung und Besuchen touristischer Einrichtungen standen ein erstes Kennenlernen und viele Gespräche über weitere Zusammenkünfte auf dem Plan.

Heiko Hesse bietet schon seit geraumer Zeit jenseits der Grenze geführte Touren an. Das Hirschbrunftprojekt hat dabei besonders eingeschlagen, sagt der Nationalparkführer. Hier buchen die Gäste schon Jahre im Voraus. Bei diesen Veranstaltungen auf Böhmischer Seite hat er über die Zeit wichtige Partner gefunden. „In Tschechien hat man großes Interesse an grenzüberschreitenden Projekten. Sie sind dabei stark im Vorteil. Dort geht es schneller und unkomplizierter. Die Mitarbeiter der Behörden haben ein Interesse am Wachstum der Region“, sagt Heiko Hesse. Eine separate Ausschilderung des Freundschaftsweges ist dabei leider nicht möglich. An markanten Punkten wie Hinterhermsdorf und Jetrichovice/Rynartice, Zadny Jetrichovice und Balzhütte (Na Tokany) sollen Schilder und Informationstafeln aufgestellt werden. Auch die Flyer mit Wegbeschreibung sind in Arbeit und werden demnächst in deutscher und tschechischer Sprache erhältlich sein. Wer nicht solange warten will, kann sich auf der Internetseite der Kräuterbaude unter Freundschaftsweg eine detaillierte Wegbeschreibung herunterladen oder ausausdrucken.

Zur Website

zur Startseite