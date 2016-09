Freundschaft geht durch den Magen Die Roßweiner bemühen sich weiter um Integration. Mit Erfolg, wie sich beim internationalen Brunch zeigt.

Familie Trushi nahm am internationaler Brunch des Willkommens-Bündnisses in Roßwein teil. © André Braun

Roßwein. Für internationales Flair war am Sonntag im Kirchgemeindehaus in Roßwein gesorgt. Das Bündnis „Willkommen in Roßwein“ hatte zum ersten Internationalen Brunch geladen und dabei mit Speis und Trank, einer Siebdruckwerkstatt, Kinderschminken und einer Bastelstraße für allerlei Unterhaltung gesorgt.

„Das Essen haben wir natürlich über Spenden erhalten, sowohl von den Bewohnern unseres Heimes als auch anderen“, meint Peter Freund, Sprecher des Bündnisses. Koordinator Uwe Glawion ergänzt: „Unsere Veranstaltungen werden zwar sehr wechselhaft angenommen, mal mit mehr Besuchern und mal mit weniger, aber was die Spendenfreudigkeit angeht, können wir uns nicht beklagen. Die Roßweiner geben wirklich gern etwas an uns weiter.“

Über eine geringe Besucherzahl musste sich das Bündnis an diesem Sonntag jedoch keine Sorgen machen. Bereits nach kurzer Zeit waren die Tische gut gefüllt und die Besucher genossen die Angebote. „Wir sind wirklich sehr froh, wenn unsere Versuche, eine Begegnung zwischen den Roßweinern und den Menschen aus unserem Heim zu schaffen, so gut angenommen werden und wir allmählich die bestehenden Vorurteile abbauen können“, sagt Koordinator Glawion. „Letztendlich sind unsere Bewohner ja auch normale Menschen. Sie haben bisher eben nur ein anderes Leben geführt, was es ihnen manchmal erschwert, sich zu integrieren.“

Dabei soll zukünftig auch die neu eingerichtete Fahrradwerkstatt im Haus C1 der Ingenieursschule helfen. „Diese wurde in den letzten zwei Wochen fertiggestellt und steht nun jedem zur Verfügung, der an seinem Rad herumschrauben möchte“, so Pressesprecher Freund. „Perspektivisch soll sie auch als Ausleihstation fungieren und wir planen, eine Stelle für die Werkstatt auf 450-Euro-Basis zu vergeben.“

Als nächste Veranstaltung plant das Willkommens-Bündnis ein Benefizkonzert der Band „Banta Internationale“ für Oktober. Dieses soll entweder im Roßweiner Rathaus oder wieder im Kirchgemeindehaus stattfinden.

zur Startseite