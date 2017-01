Freundeskreis gedenkt Max Jacob Der Hohnsteiner Kasper kommt nach Sebnitz. Hier trifft er auf ein interessiertes Publikum.

Der Freundeskreis Städtische Sammlungen Sebnitz hatte unlängst zu einem Vortrag über den Hohnsteiner Puppenspieler Max Jacob eingeladen. Trotz der winterlichen Straßenverhältnisse konnte der Freundeskreis zum ersten Vortragsabend in diesem Jahr fast 50 Interessierte begrüßen. Darüber informiert Ute Kaufer vom Freundeskreis. Eingeladen hatten sie Mitglieder des Traditionsvereins Hohnsteiner Kasper. Mitgebracht und dekorativ im Saal aufgestellt begrüßte die gesamte Hohnsteiner Puppenfamilie und eine sehr alte Kasperfigur die Zuhörer. Max Jacob hat in diesem Jahr seinen 50. Todestag.

Die Vorsitzende des Traditionsvereins Hohnsteiner Kasper, Heike Krause, informierte über die Geschichte des jetzigen Max-Jacob-Theaters und dessen „Rettung“ nach der Wende. Jährlich finden hier an die 200 Veranstaltungen statt, darunter eben auch viele Puppenspielaufführungen. Karl Pavlicek, ebenfalls vom Traditionsverein, las Auszüge aus dem Buch „Mein Kasper und ich“ von Max Jacob vor. Dazu bediente er sich des Kaspers, was vom Publikum mit Begeisterung aufgenommen wurde, sagt Ute Kaufer. Und die Zuhörer hätten so erfahren, wie Max Jacob und seine Mitstreiter in einer schweren Zeit das Hohnsteiner Puppenspiel bekannt gemacht haben. Anwesend waren an diesem Abend auch der Hohnsteiner Puppenschnitzer Wolfgang Berger und die Kostümbildnerin Birgit Großer aus Porschdorf. Letztere hat die Aufgabe von Elisabeth Grünwaldt übernommen. Birgit Großer fertigt heute neue Kleider und repariert verschlissene, wenn es erforderlich ist. Auch sie konnte Interessantes über ihre Arbeit berichten. Für den Freundeskreis Städtische Sammlungen gibt es noch mehr runde Anlässe, um diese in den Mittelpunkt ihrer stets gut besuchten Vortragsreihen zu setzen. Bereits die nächste Veranstaltung am 16. Februar widmet sich dem Heimat- und Sprachenforscher Alfred Meiche. Aus Anlass seines 70. Todestages wird Manfred Schober, Ehrenbürger von Sebnitz und früherer Museumsleiter, über das Leben und Wirken von Alfred Meiche sprechen.

