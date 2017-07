Freunde mit Band Paul Schumacher und Fabian Hoppe machen schon ihr halbes Leben lang zusammen Musik. Jetzt treten sie zum ersten Mal in ihrer Heimatstadt auf.

Paul Schumacher (l.) und Fabian Hoppe sind die Band Outline. Die beiden Gröditzer treten am 12. August in ihrer Heimatstadt zur 800-Jahr-Feier auf, ab 17.30 Uhr im Festzelt am Marktplatz © Eric Weser

Woher – aus Gröditz? Es passiert immer mal wieder, dass Paul und Fabian bei ihren Konzerten gefragt werden, wo denn dieser Ort liegt, aus dem sie kommen. Ihre Herkunft verhehlen die beiden nämlich nicht. Warum auch? „Wir sind hier aufgewachsen, das ist unsere Heimat.“

Paul Schumacher, 20 Jahre, und sein Kumpel Fabian Hoppe, 18, sind Outline. Seit 2015 gibt es die Formation. Doch die Verbindung von Paul und Fabian, sie ist viel älter. Beide kennen sich seit Kindertagen, erzählen die beiden, die Grundschullehrer werden wollen. „Wir stammen aus der gleichen Straße.“ Ihre Eltern, die befreundet waren, bringen die Jungs zusammen. Trotz zwei Jahren Altersunterschied und verschiedener Schullaufbahnen entwickelt sich im Lauf der Zeit zwischen den beiden eine enge Freundschaft.

Das hat auch mit der Musik zu tun: Der blonde Paul nimmt klassischen Gitarrenunterricht. Nebenher bringt er seinem Freund Fabian das Spielen bei. Es gibt erste Auftritte, von denen sogar noch Plakate existieren. „Aber da reden wir heut’ nicht mehr drüber“, sagen beide und lachen.

Vor zwei Jahren werden sie gefragt, bei einem Wettbewerb für junge Musiker in Großenhain mitzumachen. Zwei eigene Lieder haben sie damals. Kurzerhand schreibt Paul, der kreative Kopf der Band, vier weitere Songs. Überraschend gewinnt das Duo mit seinen Liedern den Wettbewerb – und schreibt danach fleißig weiter eigenes Material.

„Ruhige Gitarrenmusik“ nennen die beiden Musiker ihren bodenständigen Stil. Hört man in ihre erste CD hinein, die sie daheim aufgenommen und professionell haben pressen lassen, stößt man auf leise Songs voller Melancholie. Dass die beiden Gröditzer Bob Dylan, Coldplay oder Ed Sheeran zu ihren Vorbildern zählen, ist kaum zu überhören. Gesungen wird Englisch. „Wir haben es auf Deutsch probiert, aber das klang nicht gut“, sagen sie dazu. Viele Songs sind deutlich länger, als es der Durchschnittshörer gewohnt sein dürfte. „Die Musik soll ein Gefühl erzeugen, und das braucht Zeit“, sagt Paul.

Inzwischen haben er und Fabian ein Repertoire von 15 eigenen Titeln angesammelt und an die 30 Liveauftritte in Bars, Kneipen, bei Kunstausstellungen hinter sich. Die beiden sind in Leipzig aufgetreten, waren mit ihren Liedern in Dresden. Voriges Wochenende haben sie den Band-Polo bepackt und spielten in Riesa auf dem Rathausplatz. Nur in Gröditz, ihrem Heimatort, waren sie bisher nicht zu erleben.

Doch das wird sich ändern. Denn am Festwochenende der Gröditzer 800-Jahr-Feier Mitte August werden die beiden Röderstädter im Festzelt spielen. Paul mit seiner Gitarre, Multi-Instrumentalist Fabian je nach Lied an Gitarre, Bass oder Percussion. Ob sie besonders aufgeregt sind bei heimischem Publikum? „Wir sind immer aufgeregt, aber Paul inzwischen mehr als ich“, sagt Fabian. Egal, wer am Ende mehr Aufregung verspürt, bevor es ins Rampenlicht geht: Erklären, woher sie kommen, müssen Paul und Fabian an jenem 12. August ganz sicher nicht.

