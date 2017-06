Freunde bis zum letzten Atemzug Leider ist es traurige Gewissheit: Auch der zweite vergangene Woche in Böhla verschwundene Hund ist tot.

Der Ridgeback-Mischling Popeye ist nicht mehr am Leben. Er wurde von einem Zug erfasst. © privat

Fünf Tage haben sie gehofft, fünf Tage um das Leben ihrer zwei vierbeiniger Lieblinge gebangt. Am Freitag waren die beiden Hunde Minny und Popeye aus Böhla verschwunden. Obgleich das Grundstück von Alexander Waltinger und seiner Frau Ildiko komplett verschlossen und eingezäunt war, sind die reinrassige Deutsche Dogge und der Ridgeback-Mischling wie vom Erdboden verschwunden gewesen. „Wir hoffen, dass sie doch noch wohlbehalten nach Hause zurückkehren“, betonte Alexander Waltinger immer wieder.

Bereits am Dienstagmittag dann die traurige Nachricht: Minny wurde schon am Freitagnachmittag vom Zug erfasst. Die Bundespolizei hatte das Tier gefunden, konnte es jedoch erst anhand der SZ-Veröffentlichungen zuordnen. Da die Beamten beobachtet hatten, dass bei ihrem Eintreffen Popeye neben seinem toten Freund an den Gleisen hockte, hoffte die Familie wenigstens ihn noch lebend am Unglücksort vorzufinden. Leider vergeblich. „Ich habe die Umgebung abgesucht und da lag er gar nicht weit entfernt von Minny. Auch er wurde vom Zug erfasst“, sagt Alexander Waltinger traurig.

Wahrscheinlich sei er immer wieder zu seinem toten Gefährten zurück gekehrt. Hungrig, verstört und irgendwann vielleicht desorientiert. Ein Jahr lang waren die beiden Fellnasen ein Herz und eine Seele. Zwei tierische Freunde. Bis zum letzten Atemzug Seite an Seite. (SZ/ca)

