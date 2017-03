Freund der Elbe – Kenner der Lommatzscher Pflege Im Alter von 93 Jahren ist der Pionier des Naturschutzes, Gottfried Bucher gestorben.

Dr. Gottfried Bucher ist am 18. Februar 2017 im Alter von 93 Jahren gestorben. © privat

Eng mit den Themen Landwirtschaft, Umweltschutz und Heimatgeschichte verbunden war das Leben von Dr. Gottfried Bucher, der am 18. Februar im Alter von 93 Jahren gestorben ist.

Der staatlich geprüfte Landwirt sammelte Berufserfahrung als Betriebsleiter und Verwalter u. a. in Gut Gödelitz. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er Neulehrer, später erwarb er an der Hochschule für Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften in Meißen das Diplom und den Doktortitel für Agrarwissenschaften.

Von 1980-91 engagierte er sich ehrenamtlich im Kulturbund der DDR und wurde 1982 Leiter der „Gesellschaft für Natur und Umwelt“ im Kreis Meißen. Mit der Erarbeitung von Landschaftsplänen, der Organisation von Landschaftstagen und Parkseminaren leistete er Grundlegendes für die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure. Häufig war dabei eine Gratwanderung zwischen den politischen Vorgaben und wirtschaftlichen Möglichkeiten einerseits und den Interessen des Umwelt- und Naturschutzes andererseits unerlässlich. Folgerichtig gehörte Gottfried Bucher 1991 zu den Gründern der Kreisgruppe Meißen des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Von 1991 bis 1993 war er deren Vorsitzender, danach bis zu seinem Tod Vorstandsmitglied.

Auch im Bund war Gottfried Bucher ein unermüdlicher Vernetzer- zwischen Ost und West und zwischen den verschiedenen Natur-, Umwelt- und Heimatschutzvereinen. Engagiert beteiligte er sich an den Tagungen der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe, an Elbekirchentagen und anderen Elbeschutzaktivitäten.

Von früher Jugend an interessierte er sich für Familien- und Heimatgeschichte. Sein besonderes Forscherinteresse galt der Geschichte der Lommatzscher Pflege, die er anhand der Geschichte seiner eigenen Familie exemplarisch nachvollziehen konnte. 1986 schrieb er „Die Lommatzscher Pflege in Vergangenheit und Gegenwart“. 1999 veröffentlichte er mit anderen Autoren die Broschüre „Korbitz – 75 Jahre Ortsteil von Meißen“. (CB)

