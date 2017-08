Freudensprung ins Jubiläumsfest Oberseifersdorf feiert am Wochenende 750-jähriges Bestehen. Es gibt einen Umzug mit 61 Bildern und noch viel mehr.

Mitglieder des Oberseifersdorfer Jugendklubs üben schon mal mit Bürgermeister Markus Hallmann (vierter von links) den Freudensprung, wenn der Schützenkönig des Adlerschießens gekürt wird. Diese Traditionsveranstaltung ist im Festwochenende zum Ortsjubiläum mit eingebunden.



Die Stimmung ist schon jetzt prächtig in Oberseifersdorf, da hat das Festwochenende zur 750-Jahrfeier des Ortes noch gar nicht begonnen. Der Jugendklub hat am späten Dienstagnachmittag das große Festzelt aufgebaut. So, wie sonst auch zum Adlerschießen – nur diesmal wird es mit 20 mal 40 Metern noch größer sein. Das muss es auch. Das ganze Dorf ist am Wochenende auf den Beinen. Und zudem werden viele Besucher aus den Nachbarorten und darüber hinaus erwartet.

Seit zwei Jahren bereiten die Oberseifersdorfer das Jubiläum nun schon vor. Jetzt ist es so weit. Mit Salutschüssen wird das Fest am Freitag, um 18 Uhr, eingeleitet. Höhepunkt des dreitägigen Festwochenendes ist der große Festumzug. Er startet am Sonntag, um 13 Uhr, an der Gablung Am Krebsbach/Hauptstraße und führt bis zu einem Teil des Oberdorfes bis zum Festplatz. In 61 Bildern präsentieren sich Vereine, Einwohner, Firmen und Gäste von Oberseifersdorf und geben einen Querschnitt der 750-jährigen Ortsgeschichte. Dargestellt werden dabei in liebevoll gestalteten Bildern unter anderem die Erstbesiedlung von Oberseifersdorf, ein Brautzug um 1900, historische Kriege, historische Landmaschinen und andere Technik, genauso wie Vertriebene, Umsiedler und alte Handwerkskunst. Gleichzeitig werden Oberseifersdorfer Persönlichkeiten wie Schriftsteller Kurt David und Klavierbauer August Förster wieder zum Leben erweckt. 570 Mitwirkende, 20 Pferde, über 90 Fahrzeuge und über 40 Wagen werden beim Umzug durch Oberseifersdorf zu sehen sein. Zu Ehren des 1829 in Oberseifersdorf geborenen Klavierbauers und Firmengründers Friedrich August Förster beteiligt sich die heute in Löbau ansässige August Förster GmbH mit einem eigenen Bild am Umzug. Ebenso ist die Privatbrauerei Eibau mit ihrem Prachtzug mit dabei.

Die Brauerei hat ein eigenes Festbier für die Oberseifersdorfer abgefüllt. Und das haben sich stellvertretend für den Ort 22 Oberseifersdorfer am Gründonnerstag bei einer Verkostung in der Brauerei selber aussuchen können. Drei eigens für das Jubiläum kreierte Biersorten standen zur Auswahl. Nur an diesem Wochenende gibt es das „Seierschdurfer Jubiläumsbräu“. Es ist ein helles Vollbier – mild gehopft, hat eine Stammwürze von elf Prozent und einen Alkoholgehalt von 4,7 bis 4,8 Prozent. Und es schmeckt süffig. „Eine weise Entscheidung für ein Festbier im Sommer“, lobte damals der Brauer, als bei der Verkostung die Wahl auf dieses Bier fiel. Und passend dazu gibt es spezielle Jubiläumsgläser mit dem Logo des Ortsjubiläums.

Freitag: 18 Uhr Eröffnung; 20 Uhr Fackelumzug; 21 Uhr Tanz mit „The Nightflyers", Bauernballett und Oberseifersdorfer Faschingsverein. Sonnabend: 14 Uhr Adlerschießen, Riesenrad, Feuerwehr-Technikschau, Präsentation Flugmodelle, Kinderbelustigungen; 21 Uhr Biba und die Butzemänner. Sonntag: 9.30 Uhr Festgottesdienst; 10 Uhr Frühschoppen mit Drehorgelspieler; 13 Uhr großer Festumzug; danach Adlerschießen, Kinderbelustigungen, Bändertanz, Riesenrad, Akkordeonorchester; 16 Uhr Kaffeekonzert mit Blaskapelle Berthelsdorf; 18 Uhr Krönung des Schützenkönigs, Musik auf Rädern mit dem UniversalDruckluft-Orchester; den Abschluss bildet ein großes Feuerwerk.

Für alle drei Tage des Festwochenendes wird ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie geboten. Am Freitagabend werden dabei auch die Lachmuskeln der Besucher strapaziert. Die Partyband „Nightflyers“ aus der Partnergemeinde Dischingen und das Demminger Bauernballett sorgen zusammen mit den Oberseifersdorfer Faschingsnarren für Unterhaltung im Festzelt. Eingebunden in das Fest findet am Sonnabend traditionell wie an jedem letzten Augustwochenende das Adlerschießen statt. Abends sorgen Biba und die Butzemänner – die in Thüringen als die Partyband Nummer 1 gilt – für Stimmung mit Rock- und Pop-Musik. Und auch am Sonntag gibt es bis in den späten Abend reichlich Unterhaltung auf dem Festplatz. Wie man Musik auf Rädern machen kann, zeigt hier beispielsweise das Universal-Druckluft-Orchester. Sogar ein Riesenrad steht am Festplatz, von dem aus mal ein ganz anderer Blick auf Oberseifersdorf möglich sein wird.

Anlässlich der 750-Jahrfeier gab es bereits über das ganze Jahr hindurch mehrere Veranstaltungen. Bis zum Sonntag ist noch die Ausstellung über die Entwicklung des Dorfes zu sehen. Ein neues Dorfbuch ist erst seit Kurzem erhältlich. Auch einen Kalender mit alten und neuen Dorfansichten für 2018 gibt es schon.

Und zum Ortsjubiläum ist nicht nur ein Buch und ein Kalender entstanden, sondern auch ein zweiteiliger Film, dessen letzter Teil mit dem Umzug enden wird.

