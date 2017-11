Freudensprünge im Pokal Budissa gewinnt das Achtelfinale bei Ligakontrahent Lok Leipzig. Sonnabend geht’s zum „Sechs- Punkte-Spiel“ nach Luckenwalde.

Franz Pfanne hat im Sachsenpokalspiel am Mittwoch das 2:0 für Bautzen erzielt und wird danach von seinen Kollegen unter einem Freudenberg begraben. Am Sonnabend geht es schon wieder in der Regionalliga weiter. © Torsten Zettl

Budissa Bautzen steht nach einer beeindruckenden Vorstellung im Viertelfinale um den Fußball-Landespokal und gastiert dort beim Liga-Kontrahenten BSG Chemie Leipzig. Das ergab die Auslosung in der Halbzeitpause der Partie zwischen dem 1. FC Lokomotive und den Spreestädtern (0:3) am Mittwochabend. Oberliga-Spitzenreiter Bischofswerdaer FV empfängt in der Runde der letzten acht den Viertligisten VfB Auerbach, der überraschend Pokalverteidiger Chemnitzer FC aus dem Rennen geworfen hatte.

Die 1 563 Zuschauer im Bruno-Plache-Stadion sahen eine einseitige Partie, die Budissa dominierte. Schon nach elf Minuten zirkelte Tony Schmidt einen Freistoß in die Maschen. Wenig später verhinderte Lok-Keeper Christopher Hanf – der diesmal bis zu seiner Verletzung (68.) für Benjamin Kirsten zwischen den Pfosten stand – das 0:2. Er lenkte einen Schuss von Jonas Krautschick an den Pfosten. Schließlich war es Kapitän Franz Pfanne, der freie Schussbahn hatte, aber verzog (31.). Mit dem knappen Rückstand waren die Leipziger gut bedient. Auch in die zweiten 45 Minuten starteten die Bautzener forsch. Schmidts Freistoß parierte Hanf (49.), ein Kopfball von Pavel Patka zischte am Dreiangel vorbei (50.).

Vorentscheidung durch Paul Milde

Sieben Minuten später bejubelten die Spreestädter ihren zweiten Treffer. Paul Milde war der gefeierte Torschütze. Damit war die Partie praktisch entschieden. Pfanne erhöhte in der 66. Minute noch auf 3:0. Lok hatte zuvor sieben Pflichtspiele in Folge nicht verloren.

„Bei uns ging von Anfang an gar nichts, Bautzen war in allen Belangen klar besser“, meinte Lok-Coach Heiko Scholz nach dem Abpfiff. „Ich drücke meinen Freund Torsten nun die Daumen für das Viertelfinalspiel bei Chemie.“ Gütschow fand nur ein ganz kleines Haar in der Suppe: „Zur Halbzeit mussten wir schon 2:0 oder 3:0 führen. Nach dem Wechsel haben wir die Konter dann konsequent ausgespielt und uns endlich einmal belohnt. Jetzt fahren wir mit großer Zuversicht nach Luckenwalde.“

Viel Zeit zur Regeneration bleibt nicht, denn am Sonnabend wartet in der Regionalliga Nordost ein Sechs-Punkte-Spiel auf die Budissen. Am 14. Spieltag steht die Partie beim Schlusslicht an. Bautzen hat neun Zähler mehr als Luckenwalde auf dem Konto. Gespielt wird im Werner-Seelenbinder-Stadion. Die Partie steht unter Leitung des Berliner Schiedsrichters Rasmus Jessen. Bemerkenswert: Der 29-Jährige zückte in bisher 19 Viertligaspielen bereits zehnmal die Gelb-Rote beziehungsweise Rote Karte.

Die schwache Bilanz der FSV-Kicker bewog Trainer Ingo Nachtigall schon vor dem Heimspiel gegen Neustrelitz (1:4) und dem Gastspiel in Cottbus (0:2) zum Rücktritt. Mehr als acht Jahre war der 56-Jährige für Luckenwalde tätig. Neuer FSV-Coach ist Sven Thoss, der Anfang der Woche die Freigabe seines bisherigen Vereins Werderaner FC Viktoria erhielt. Der 51-Jährige besitzt die A-Lizenz und trainierte 2015/16 den Goslarer SC in der 4. Liga.

Budissa: Ebersbach - Patka, Weiß (67. Müller), Krautschick, Schmidt (87. Mack), Barnickel, Pfanne, Hoßmang, Bönisch (73. Rosendo), Milde und Kunze.

zur Startseite