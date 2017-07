Freudenberg-Team will in Belgien wieder angreifen Die Bischofswerdaer sind mit drei Fahrern am Start und stellen einen Spitzenreiter in den drei Supersport-Klassen.

Als Gesamtführender geht der Bischofswerdaer Motorrad-Pilot Maximilian Kappler (vorn) in das zweite IDM-Rennwochenende im belgischen Zolder. © PR/Felix Wießmann

Motorradsport. Auch in der Saison 2017 macht die Internationale Deutsche Meisterschaft (IDM) wieder einen Zwischenstopp auf der Rennstrecke im belgischen Zolder. Der knapp vier Kilometer lange Kurs ist die zweite Station im Saisonkalender der seriennahen Rennsportler. Gut vorbereitet wird auch das Team Yamaha Freudenberg mit seinen drei Piloten Maximilian Kappler und Jan-Ole Jähnig (beide Supersport 300) sowie Max Enderlein (Supersport 600) wieder vor Ort sein.

Kappler kommt als Meisterschaftsführender nach Belgien. Er hat 45 Zähler auf dem Konto. Nur vier Punkte dahinter folgt sein Teamkollege Jan-Ole Jähnig, der am vergangenen Wochenende noch am Sachsenring im Rahmen der MotoGP am Start war. Kappler war seit dem Saisonauftakt am Nürburgring aber auch nicht untätig.

Der 19-Jährige, der direkt am Sachsenring lebt, war wenige Wochen vor der MotoGP mit seiner Yamaha R 3 auf dem Sachsenring unterwegs, um sich neben dem alltäglichen Fitnessprogramm auch auf dem Bike fit zu halten. Die Mechaniker-Crew der beiden Piloten hat in der Zwischenzeit weiter am Feinschliff der Motorräder gearbeitet. So war das Team unter anderem auf dem Prüfstand, um an der Motoreinstellung der 300 ccm-Yamahas zu feilen. Es wird garantiert wieder spannend zwischen den beiden Teamkollegen!

Maximilian Kappler sagte vor der Abreise nach Belgien: „Ich freue mich riesig, dass es endlich weitergeht! Ich bin voll motiviert, wieder angreifen zu können. Der Test am Sachsenring lief sehr positiv. Wir haben einige Details gefunden, wodurch ich ein noch besseres Gefühl für meine Yamaha habe. Ich konnte auch meinen Fahrstil noch einmal verbessern. Ich möchte nun in Zolder an die letzten Ergebnisse anknüpfen und viel Spaß haben.“

Schnell auf die Strecke einstellen

Teamkollege und Verfolger Jan-Ole Jähnig meinte mit Blick auf Zolder: „Das nächste Wochenende wird sehr spannend für mich. Über die Strecke habe ich schon viel gehört, konnte da aber noch nie fahren. Um an die Erfolge vom Nürburgring anknüpfen zu können, muss ich mich schnell auf die Strecke einstellen. Ich kann es gar nicht erwarten, die erste Runde drehen zu dürfen!“

In der Supersport 600 nimmt das Bischofswerdaer Team unterdessen die Verfolgerposition ein. Max Enderlein ist aktuell mit 36 Zählern Zweiter der Meisterschaft. Vorn ist mit der Maximalpunktzahl von 50 Kevin Wahr, der die beiden ersten Rennen auf dem Nürburgring gewonnen hat. Enderlein war in den letzten Wochen zweimal auf der Rennstrecke testen.

Für den Hohenstein-Ernstthaler, der sehr kurzfristig in der letzten Woche vor dem Saisonauftakt am Nürburgring zum Team gestoßen ist, galt es, den Trainingsrückstand mit der nagelneuen Yamaha R 6 wettzumachen und seinen Fahrstil dem neuen Bike anzupassen. Zusätzlich war der 20-Jährige noch mit der Supermoto und auf dem Motorcross-Bike unterwegs, um sich perfekt für die zweite Runde der IDM vorzubereiten. Eins ist ganz klar: Der 20-jährige Sachse will angreifen und im belgischen Zolder wieder vorn mitfahren.

„Nach dem Superstart am Nürburgring will ich nun natürlich an diese Leistungen anknüpfen“, erklärte Enderlein. „Das wird sicher nicht ganz einfach, da ich am Freitag noch eine Prüfung in Leipzig schreiben muss. Daher heißt es für mich, am Sonnabend möglichst schnell meinen Rhythmus zu finden, um den Trainingsrückstand auf die anderen Piloten wettzumachen. Gelingt mir das, rechne ich mir schon gute Chancen aus, erneut wertvolle Punkte für die Meisterschaft einfahren zu können.“

Herausforderung für die ganze Crew

Teamchef Carsten Freudenberg, der mit seinen Piloten in dieser Saison bei mehreren Meisterschaften mitmischt, meinte nach dem kurzen Abstecher in seine Heimatstadt Bischofswerda: „Zwei Rennen hintereinander ist immer eine logistische Herausforderung für unser gesamtes Team. Die Mechaniker hatten diese Woche kaum eine Minute Zeit, um durchzuschnaufen, da wir nach dem Sachsenring direkt mit der Vorbereitung für Zolder beschäftigt waren. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das sehr gut hinbekommen.“

Der Team-Lkw der Bischofswerdaer ist schon am Dienstag auf die Reise in das 750 Kilometer entfernte Zolder gegangen. „Wir sind gut vorbereitet und freuen uns auf die IDM-Rennen in Belgien“, erklärte der engagierte Teamchef. Am 30. Juli geht es in der Internationalen Deutschen Meisterschaft dann weiter mit den nächsten Rennen in Schleiz. (SZ)

www.racingteam-freudenberg.de

