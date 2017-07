Freudenberg-Piloten triumphieren auf dem Sachsenring Tim Georgi gewinnt das Rennen im ADAC Northern Europe Cup. Der Bischofswerdaer führt damit weiter die Gesamtwertung an.

Die zwei Bischofswerdaer Piloten Tim Georgi (Mitte) und Walid Soppe (links) gewannen vor Kevin Orgis. Der fährt für das Racing Team von Stefan Kiefer, der in Wilthen zu Hause ist. Das Podest im NEC gehörte ganz den Fahrern der Lausitz. © PR

Motorsport. Wie jedes Jahr erlebte Sachsen auch am vergangenen Wochenende wieder ein wahres Motorsportfestival. Volle Tribünen, jede Menge Rennsport und Wetter, was mit wechselnden Bedingungen über das gesamte Wochenende für viel Spannung und für die eine oder andere Überraschung sorgte. Neben den Weltmeisterschaftsklassen der MotoGP waren auch die Youngster aus dem Red Bull Rookies Cup und dem ADAC Northern Europe Cup (NEC) vor Ort. Für die jungen Fahrer die Chance, sich für die WM zu empfehlen.

Für das Racing Team Freudenberg ist der Sachsenring immer etwas ganz Besonderes. Für das sächsische Team ist es der Heimgrandprix, der Teamstandort in Bischofswerda ist nur 120 km entfernt. Walid Soppe und Tim Georgi gingen an diesem Wochenende gleich in zwei Klassen auf Punktejagd. Georgi, der als NEC-Führender eine WM-Wildcard für den Sachsenring bekommen hatte, durfte neben seinem Wertungslauf im NEC auch gegen die Weltspitze der Moto3 antreten. Soppe ging vor dem NEC-Lauf noch zweimal im Red Bull Rookies Cup an den Start und belegte die Plätze acht und zwölf.

Keine NEC-Qualifikation für Georgi

Während Jan-Ole Jähnig, der dritte Freudenberg-Pilot, ganz normal am NEC-Qualifying teilnehmen konnte, galt das für Georgi und Soppe nicht. Soppe durfte nur eine einzige Runde fahren und der 17-jährige Georgi musste aufgrund seiner WM-Wildcard im NEC-Rennen von ganz hinten starten. Jähnig, der Rookie im Team, zeigte sein Potenzial und sicherte sich die Pole-Position. Dem Niederländer Soppe gelang in der einen Qualifikationsrunde mit Platz sechs eine wahre Punktlandung.

Für Tim Georgi lag die Messlatte in der Qualifikation für das Moto3-WM-Rennen höher. Zudem ging der Berliner gehandicapt ins Wochenende, da er sich bei einem Vorbereitungstest im tschechischen Brünn einen Mittelfußknochen angebrochen hatte. Doch der Youngster hatte ein klares Ziel: Schneller fahren als 2016. Mit einer Zeit von 1:29,296 Min. blieb er schließlich eine Sekunde unter seiner Vorjahresmarke. Am Rennsonntag ließ Georgi dann einige WM-Piloten hinter sich und sah auf einem respektablen 24. Platz die Zielflagge.

Vor dem Start des NEC-Rennens wurde es hektisch im Bereich der Boxengasse, wo das Team Freudenberg mit den Bikes für Georgi, Soppe und Jähnig stand. Der Niederländer hatte nur wenige Minuten Zeit, um sein Rennen im Red Bull Rookies Cup zu beenden, die Lederkombi zu wechseln und mit dem NEC-Bike wieder in die Startaufstellung zu rollen. Aber Soppe und seine Crew meisterten das bravourös. Als die Ampel dann auf Grün schaltete, waren die Freudenberg Piloten ganz vorn. Aus der ersten Runde kam Walid Soppe als Führender zurück – dicht gefolgt von Jähnig.

Georgi war zu diesem Zeitpunkt bereits in den Top Ten angekommen. Dabei war der Berliner von Platz 30 mit einem gebrochenen Fuß gestartet. Ab Runde vier war er dann bereits an der Spitze und kontrollierte danach das Rennen. Sein Teamkollege Soppe folgte auf Platz zwei und machte den Doppelerfolg des Racing Teams Freudenberg perfekt. Jan-Ole Jähnig landete auf Platz vier der NEC-Wertung. Dazwischen platzierte sich mit Kevin Orgis ein Fahrer vom Kiefer Racing Team, dessen Manager Stefan Kiefer in Wilthen zu Hause ist.

Großes Lob vom Teamchef

Carsten Freudenberg, der Teamchef der Bischofswerdaer Erfolgspiloten, meinte am Ende der Sachsenring-Rennen: „Im Großen und Ganzen war es ein sehr versöhnliches Wochenende für uns. Mit drei Fahrern hatten wir alle Hände voll zu tun. Tim hat gezeigt, dass er mit Schmerzen umgehen kann. Mit einem angebrochenen Fuß diese Leistung abzurufen, zwei Rennen an einem Tag zu fahren und dabei noch eines zu gewinnen, das ist aller Ehren wert!“

Und auch die Technik-Crew der Schiebocker bekam ein dickes Lob vom Chef: „Besonders hat mich gefreut, dass wir im Warm up in der Topspeed-Wertung das schnellste Motorrad auf der Strecke hatten. Das zeigt, dass wir erstklassige Techniker an Bord haben und uns in der Weltmeisterschaft nicht verstecken müssen. Trotz der schwierigen Wetterbedingungen war unsere KTM immer perfekt vorbereitet.“

Und Tim Georgi, der auch nach sechs von elf Rennen mit 125 Punkten die NEC-Gesamtwertung anführt, sagte am Sonntagabend: „Es war wirklich nicht leicht, mit so einem Fuß diese Performance auf die Strecke zu bringen. Umso glücklicher bin ich über die Ergebnisse vom Sonntag. Im WM-Rennen konnte ich mitfahren, um Positionen kämpfen und einige Piloten hinter mir lassen. Im NEC bin ich total glücklich über den Sieg hier am Sachsenring!“ Sein Teamkollege Soppe machte eine Position gut. Der Niederländer liegt nun mit 96 Zählern auf dem zweiten Rang vor Kevin Orgis mit 93 Punkten. (pr)

