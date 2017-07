Freudenberg-Piloten dominieren Die Internationale Deutsche Meisterschaft ist fest in der Hand der drei Bischofswerdaer Fahrer.

Freudenberg-Pilot Max Enderlein beim Rennen in Belgien. © PR/Jörg Wiessmann

Motorradsport.So hat sich Teamchef Carsten Freudenberg vom gleichnamigen Bischofswerdaer Racing Team die Saison in der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) vorgestellt. Nach zwei von sechs Rennwochenenden führt sein Pilot Maximilian Kappler souverän die Supersport-Kategorie bis 300 ccm vor seinem Teamkollegen Jan-Ole Jähnig an. Und in der 600-ccm-Kategorie ist der Bischofswerdaer Max Enderlein mit nur acht Zählern Rückstand auf die beiden Führenden Dritter.

Carsten Freudenberg sagte nach den beiden Rennen im belgischen Zolder: „Ich bin immer wieder gern bei der IDM. Besonders erfreulich waren die vielen Zuschauer am Rennsonntag. Man bemerkt, dass Deutschlands höchste Motorradmeisterschaft wieder im Kommen ist. Wir führen in der Supersport 300 an und in der Supersport 600 haben wir sehr gute Chancen, weiter auch um diesen Titel zu kämpfen. Besonders stolz bin ich auf die Weiterentwicklung des neuen Yamaha-R3-Projektes. Das zeigt, dass unser technisches Paket absolut konkurrenzfähig ist.“

Max Kappler und Jan-Ole Jähnig hatten sich für das Wochenende in Zolder schon vorher viel vorgenommen. Sie wollten Platz eins und zwei in der Meisterschaft verteidigen. Beide gewannen jeweils ein Rennen und Kappler wurde außerdem im zweiten Lauf noch einmal Zweiter, während Jähnig im ersten Wettbewerb die Zielflagge nach einem technischen Defekt leider nicht sah.

Max Kappler: „Ich bin letztlich sehr zufrieden mit dem Wochenende. Im Training lief noch nicht alles nach Plan, dennoch wusste ich, dass ich problemlos die Pace der Ersten mitgehen kann. Im ersten Rennen ging meine Taktik voll auf. Ich konnte konstant mit die schnellsten Runden fahren. Am Ende war es schade, dass Jan-Ole durch einen technischen Defekt ausgeschieden ist. Jetzt liegt der volle Fokus auf Schleiz. Das wird ein Highlight durch die tolle Stimmung der vielen Fans.“

Max Enderlein, der dritte Pilot in der Freudenberg-Box, ist vor den nächsten beiden Rennen Ende Juli in Schleiz in Lauerstellung. Er meinte in Belgien: „Schleiz ist so eine Art Heimrennen für mich. Aber auch mit Zolder bin ich eigentlich ganz zufrieden. Trotz des Trainingsrückstandes konnte ich zunächst sehr schnelle Rundenzeiten fahren und mir als Zweiter wieder ein Podestplatz sichern. Am Sonntag hatte ich dann leider technische Probleme.“ (pr)

