Freudenberg komplettiert Team Bei der Weltmeisterschaft 2018 fahren nun auch Max Kappler und Luca Grünwald für den Rennstall aus Bischofswerda.

zurück Bild 1 von 2 weiter Max Kappler (Mitte) im August 2017 vor einem Rennen auf dem Lausitzring. Der diesjährige IDM-Vizemeister in der Supersport 300-Klasse fährt auch in der ersten kompletten Bischofswerdaer Weltmeisterschafts-Saison 2018 wieder für das Freudenberg-Team © PR Max Kappler (Mitte) im August 2017 vor einem Rennen auf dem Lausitzring. Der diesjährige IDM-Vizemeister in der Supersport 300-Klasse fährt auch in der ersten kompletten Bischofswerdaer Weltmeisterschafts-Saison 2018 wieder für das Freudenberg-Team

Luca Grünwald hat in der Vergangenheit schon viele Erfolge eingefahren. Nach einem Jahr bei einem Passauer Team kehrt er 2018 zurück nach Bischofswerda.

Bischofswerda. Es ist vollbracht. In dieser Woche hat der Bischofswerdaer Teamchef Carsten Freudenberg sein Trio für die Motorrad-Weltmeisterschaft 2018 in der Klasse World Supersport 300 komplettiert. Nachdem bereits Jan-Ole Jähnig seinen Vertrag bei den Schiebockern verlängert hatte, stehen nun auch Max Kappler und Luca Grünwald als Fahrer für die kommende Saison fest. Die beiden Letztgenannten fahren dann unter dem Namen „Freudenberg KTM WorldSSP Team“, während der Bischofswerdaer Youngster Jan-Ole Jähnig in der Ergebnislisten unter „Freudenberg KTM Junior Team“ zu finden sein wird.

Mit Wildcard beim Grand Prix Achter

Grünwald fuhr übrigens bereits beim Grand-Prix-Rennen 2012 auf dem Sachsenring mit einer Wildcard auf Platz acht. „Das war ein sensationelles Erlebnis für uns“, erinnert sich Teamchef Carsten Freudenberg. 2016 wechselte Grünwald von Bischofswerda zum Passauer Team Suzuki Mayer. In diesem Jahr belegte der Waldkraiburger in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) als bester Suzuki-Pilot in der Gesamtwertung Platz acht.

Grünwald sagte nach der Vertragsunterzeichnung beim Freudenberg-Team: „Es freut mich sehr, dass Carsten bei seiner Team-Planung 2018 an mich gedacht hat. Es wird sicher eine Umstellung für mich. Dennoch bin ich überzeugt davon, dass ich mich schnell auf das neue Bike einstellen und ich mich wieder an den runderen Fahrstil gewöhnen kann. Vor allem im Zusammenspiel mit der Freudenberg-Crew bin ich mir sicher, dass wir schnell zu einem konkurrenzfähigen Setup finden werden, um 2018 angreifen zu können. Das haben wir auch zuletzt immer geschafft.“

Und Carsten Freudenberg sagte nach dem Abschluss der Fahrerplanungen für die Bischofswerdaer WM-Premiere: „Mit diesem Teamsetup bin ich mehr als glücklich! Nicht nur, dass wir mit KTM die Partnerschaft weiter ausbauen können, nun haben wir drei deutsche Fahrer mit unterschiedlichstem Erfahrungslevel, die sich alle respektieren und für die das interne Teamplay wichtig ist. Für mich kann es kein besseres Setup geben, wenn wir mit unserer WM-Premiere 2018 eine neue Leistungshürde nehmen möchten. Mit Luca blicken wir bereits auf sehr viele Erfolge zurück. Als der Erfahrenste unserer Piloten kann er für Jan-Ole und Max eine sehr wichtige Mentorenrolle einnehmen.“

Luca Grünwald – übrigens ein Bayer – holte mehrere Deutsche Meistertitel, fuhr auch schon ein WM-Jahr in der Moto3-Klasse für das Kiefer Racing Team. Dabei sammelte er bereits wertvolle Erfahrungen. Doch auch die diesjährigen Erfolge von Jan-Ole Jähnig und Max Kappler sind beachtlich. Jähnig gewann in der IDM die Supersport 300-Klasse vor seinem Teamkollegen Kappler. Beide waren auch hier schon auf KTM-Motorrädern unterwegs. Ein Achtungserfolg gelang Max Kappler 2017 mit Platz acht beim Wildcard-Einsatz auf dem Lausitzring und Jan-Ole Jähnig in Jerez, als er Platz sechs einfahren konnte. 2018 werden die Bischofswerdaer mit einer KTM RC390 R an den Start gehen.

Carsten und sein Vater Michael Freudenberg hatten in den vergangenen Wochen stets betont, dass die Nachwuchsförderung deutscher Piloten auch beim Ausflug in die WM Priorität hat. Nachdem die Bischofswerdaer 2017 sehr erfolgreich mit jungen deutschen Talenten in der IDM Supersport 300 und im ADAC Northern Europe Cup unterwegs waren, lag es nah, dass die bisherigen Freudenberg-Piloten eine Rolle bei der Fahrerwahl spielen sollten. Das neue Team ist nun eine inoffizielle Nationalmannschaft im Motorradrennsport.

Kapplers großer Traum wird wahr

Übrigens war nicht nur bei der Teamleitung die Freude über das neue WM-Trio groß. Max Kappler grinste nach der Vertragsunterzeichnung von einem Ohr zum anderen und sagte: „Für mich geht ein Traum in Erfüllung! Mein Ziel war es stets, irgendwann in der Motorrad-Weltmeisterschaft zu fahren. Es ist ein cooles Gefühl, als erster sächsischer Fahrer zusammen mit einem sächsischen Team um Punkte in dieser Klasse kämpfen zu können.“

Auch der erst 16-jährige Jan-Ole Jähnig ist hochmotiviert. „Ein Traum wird wahr! Ich kann es noch gar nicht so richtig glauben, dass ich in wenigen Monaten WM fahren werde. Ich möchte mich auch bei Carsten Freudenberg und dem Team, KTM und allen Unterstützern für diese Wahnsinns-chance bedanken. Ich werde alles geben!“

Kontakt zum Freudenberg-Team:

socialmedia@freudenberg-biw.de

zur Startseite