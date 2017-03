Freude über nette Kundschaft Petra Tempel bietet Mode in Übergrößen an. Damit stößt sie auf reges Interesse.

Petra Tempel hat in der Waldheimer Niederstadt ein Modegeschäft eröffnet. Über den guten Zuspruch der Kundinnen freut sie sich. © Dietmar Thomas

Die Kunden seien froh, dass es wieder ein Modegeschäft für große Größen in Waldheim gebe, sagt Petra Tempel. Die Leipzigerin hat in der Niederstadt den „Mode Tempel“ eröffnet. Bis Mai 2015 hat sich in den Räumen das Geschäft „Dick, aber chic“ befunden. Dessen Inhaberin Angela Weichert hatte sich jedoch beruflich noch einmal neu orientiert und deshalb das Geschäft geschlossen.

Petra Tempel habe außer ihrem Laden in Leipzig, den sie seit neun Jahren betreibt, noch einen zweiten eröffnen wollen. „Eine Freundin von mir kennt Frau Weichert und so kam es, dass ich die Räume übernehmen konnte“, so Petra Tempel. Zunächst hatte die 58-Jährige erst einmal nur an Lagerverkauf gedacht. Der Zuspruch sei aber so gut, dass sie auch die neue Kollektion in Waldheim anbieten wolle. Überhaupt hat sie einen guten Eindruck von ihren neuen Kunden in der Kleinstadt gewonnen. „Die Leute hier in der Region sind nett. Ich habe mich gleich heimisch gefühlt“, so die Leipzigerin.

Entweder die Chefin selbst oder eine Verkäuferin sind dienstags und mittwochs im Geschäft. „In jeder Stadt gibt es Frauen, die das Besondere suchen“, sagt Petra Tempel. Diesem Anspruch wolle sie gerecht werden. Sie biete Kleidung für „starke Frauen“, aber auch für Frauen ab Konfektionsgröße 36 stelle sie ein breites Auswahlspektrum an schöner Mode bereit. Zudem werde die Kleidung im hauseigenen Änderungsservice auf die individuellen Maße und Bedürfnisse der Kundinnen angepasst. Petra Tempel kann sich auch vorstellen, kleine Modenschauen in ihrem Waldheimer Geschäft zu organisieren, wobei die Kundinnen als Models fungieren. Wie sie erfahren hat, war das auch bei Angela Weichert der Fall.

