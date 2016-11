Freude über Kaiserwetter Azurblauer Himmel und weiße Landschaft. Das nutzten viele Ausflügler in Altenberg. Sie waren gut beraten.

Das herrliche Winterwetter lud in und um Altenberg zu Wanderungen ein. © Th. Kirsten

So schön kann der November sein: Väterchen Frost hüllte das obere Osterzgebirge in einen schicken Wintermantel und vertrieb den Nebel, der noch im Oktober gar nicht vom Dach des Erzgebirges weichen wollte. „Wir haben Kaiserwetter!“, meldete schon am Sonntagnachmittag hocherfreut Altenbergs Bürgermeister Thomas Kirsten. „Erster Rodelspaß und klasse Wanderwetter im Kurort Altenberg.“ Und am Montag war das Wetter sogar noch einen Tick besser, wie Wetterbeobachter Lothar Schirrmeister von der Station in Zinnwald zu berichten weiß. „Wir haben strahlenden Sonnenschein und azurblauen Himmel.“

Die Wetterwarte hat um die Mittagszeit eine Temperatur von minus 2,4 Grad Celsius gemessen und eine Schneedecke von sechs Zentimetern. „Dazu kommt der Raureif an den Bäumen, der das alles noch viel schöner macht“, so Schirrmeister. In der Nacht war sogar die Quecksilbersäule auf knackige minus sieben Grad gesackt. Doch nach so vielen hoffnungsvollen Meldungen wird sich der Winter wohl erst mal wieder abmelden. Die nächsten Tage bringen Schirrmeister zufolge nicht viel Gutes. Bereits am Dienstag soll das Wetter umschlagen. Zwar werden weitere Niederschläge erwartet, doch eher in flüssiger Form. Und das kann gefährlich werden, warnt Schirrmeister. „Je nachdem, wie kalt es ist, kann es Glatteis geben.“ Denn der Boden ist ziemlich gefroren. Danach soll es noch etwas milder werden und immer mal wieder Regen geben.

zur Startseite