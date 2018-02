Freude über jedes Bauvorhaben

© hy-photo gernot menzel

Die Bäume an der Wittichenauer Straße in Dörgenhausen haben schon die roten Markierungen in Kreuzform – sie werden gefällt. In zehn Tagen geht es los. Dann verschwindet der letzte Rest einer Allee, die zum Teil schon vor etlichen Jahren beseitigt worden war. Letztlich hat Hoyerswerda keinen Mangel an Grün und dass die Straße grundhaft erneuert werden muss, ist jedem klar, der sich tagsüber auch nur mal ein paar Minuten dort hinstellt und sich das Ganze anschaut. Sie wird nun in diesem und im nächsten Jahr ganz sicher gebaut. Bei anderen Vorhaben in Hoyerswerda kann man sich nie so sicher sein – entweder wegen finanzieller Knappheit der Kommune oder eben wegen noch nicht erfolgter Fördermittelbereitstellung. Denn aus eigenen Kräften kann diese Stadt kaum etwas bezahlen – ohne Förderung geht nichts. Und die Liste der zu erledigenden Dinge ist unendlich lang. Daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Insofern freue ich mich über jedes Bauvorhaben, das auch wirklich umgesetzt wird. Und jetzt ist es eben die Wittichenauer Straße in Dörgenhausen!

