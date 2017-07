Freude in Kita über neue Spiel-Kombi Stadt und Lebenshilfe haben den Neubau in der Integrationskita „Hand in Hand“ ermöglicht.

Kurz vor dem Sprung in die neue Hängematte. © Claudia Hübschmann

Als erstes macht es sich doch tatsächlich eine Handpuppe in der neuen Nesthocker-Schaukel bequem. Neugierig sind die Augen der Kindergartenkinder der Integrationskita „Hand in Hand“ in Meißen am frühen Montag auf sie gerichtet. „Gelenkt“ wird Nils – so der Name der Puppe – von Erzieherin Heike Bruchhold. Von lautem Kindergetöse begleitet, lässt sie Nils die Geräte der neuen Spielkombination auf dem Gelände der Kinderkrippe ausprobieren. Wenig später dürfen dann die ersten der insgesamt 166 Kinder die Geräte in Beschlag nehmen. „Zusammen kosten die Schaukel und eine Kriech- und Kletterkombination mit eingebauter Röhre rund 8 500 Euro“, verrät Kita-Leiterin Marita Benz. Innerhalb von wenigen Tagen sei alles durch die Firma Eibe aufgebaut worden. „Alle Teile wurden fertig angeliefert und mussten im Wesentlichen nur noch im Sandkasten verankert werden“, erzählt Benz.

Weil die vorhergehende Spielkombi langsam zu alt wurde und nicht mehr zu 100 Prozent sicher war, musste sie weg. Nun sei man froh, dass sich der Träger – die Lebenshilfe Meißen – und die Stadt auf die Finanzierung der Spielmöglichkeit geeinigt haben. Sie kann nun zum Teil auch von den etwa 35 Kindern mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung genutzt werden, die aktuell die Kita an der Gabelstraße besuchen.

