Freude in Blaugelb Der BC Hartha begrüßt einen Verein aus Schweden in seinem Stadion. Der Kontakt kam durch die Liebe zustande.

Im Industriestadion hat der BC Hartha erstmals gegen den schwedischen Kreisligisten Manstads IF gekickt. Die Idee entstand im vergangenen Jahr, als Stefanie Andersson (vorn), geborene Weber, in Hartha den Schweden Mathias Andersson heiratete. © Dietmar Thomas

Zwei zu sieben. Dass die Stimmung im Vereinsgebäude des BC Hartha nach einer derartigen Pleite trotzdem bestens ist, spricht dafür, wie sympathisch die liebgewonnenen schwedischen Gäste den Harthaern zu sein scheinen. Der Fairness halber sei gleich erwähnt, dass Hartha nicht mit der ersten Mannschaft, sondern mit einer Mischung aus Altherrenteam und Jugendspielern antrat. Doch das Sportliche war beim Freundschaftskick gegen Manstads IF ohnehin eher nebensächlich. Kennenlernen und Beisammensein hatte Priorität.

Manstads IF, Kreisligist aus Schweden und einer der wenigen Klubs in Schweden, die in den Landesfarben blau und gelb spielen dürfen, waren schon 2015 in einem Trainingslager in Deutschland zu Gast. Hartha BC, auch mit blau-gelben Vereinsfarben, auch Kreisligist, ließ die Schweden seit Donnerstag zweimal täglich auf ihrem Fußballplatz trainieren.

Allerdings trainierten die Skandinavier nicht nur fleißig, wie ihr mitgereister Chefkoch Fredrik Tegfors, ein sympathisch-bärtiger Mann mit gepflegtem Englisch, verrät. Eine Stadttour durch Dresden stand unter anderem auf dem Plan. Es sei schön zu sehen gewesen, wie die alten Gebäude und Kirchen authentisch restauriert worden sind. Außerdem wurden noch Ostereier im Wald gesucht. Fredrik Tegfors sagt zwar, dass diese Tradition auch in Schweden eher etwas für Kinder sei, aber im Trainingslager das eine oder andere Späßchen dazugehöre: „Es geht darum, hier eine schöne Zeit zu haben und die Jungs hielten das für witzig.“ Gekocht habe er traditionelle schwedische Fleischgerichte, und die seien übrigens auch das Erfolgsgeheimnis für den haushohen Sieg der Schweden. „Nein, im Ernst. Die Gastfreundschaft hier ist großartig, auch der Empfang durch den Bürgermeister“, so Tegfors.

Bürgermeister Ronald Kunze hatte das Freundschaftsspiel mit den Schweden, die in Langenau nächtigten, 2016 selbst angeheuert. Gelegenheit fand er dazu, als Stefanie Andersson, ehemals Weber, in Hartha Mathias Andersson, einen der heutigen Torschützen, heiratete. „Er kam einfach auf uns zu und brachte so die Idee ins Rollen.“ Stefanie und Mathias lernten sich bei einer Rucksacktour durch Australien kennen und lieben. Sie leben heute gemeinsam in Manstad, etwa eine Stunde von Göteborg entfernt.

Auch Mathias weiß von der Reise nach Hartha nur Gutes zu berichten: „Das Spiel war sehr freundschaftlich und hat viel Spaß gemacht“, sagt der Stürmer. Michel Andersson, Co-Trainer bei Manstad IF, lobt den Trainingseffekt des Spiels: „Das hat uns auch sportlich weitergeholfen.“ Die Spielstile seien sehr unterschiedlich, seine Mannschaft habe offensiver gespielt.

An den Esstischen im Vereinsgebäude liegen am Abschlussabend noch kleine Geschenke für die Gästemannschaft bereit: Schals und Mini-Trikots von BC Hartha. Vereinspräsident Matthias Scheidig freut sich über die neu geknüpften Kontakte: „Es hat uns sehr gefreut, Gastgeber zu sein. Das Sportliche ist da nebensächlich, zumal unsere erste Mannschaft ja geschont werden musste.“ Im nächsten Jahr schon könne es ohnehin eine Revanche geben – dann allerdings in Schweden. „Die Einladung steht bereits, jetzt wird das Ganze organisiert.“

Auch Harthas Innenverteidiger Jens Hempel freut sich schon auf die Fahrt nach Schweden. „Wir sind uns heute zum ersten Mal begegnet, aber das ist wirklich eine sehr sympathische Truppe.“ Er sei so ein bisschen der Dolmetscher, da er gut Englisch spreche. Ansonsten funktioniere die Verständigung aber auch so problemlos mit Händen und Füßen. Außerdem seien einige schwedische Wörter dem Deutschen sehr ähnlich. Hinzukommt ein deutsch-schwedisches Geheimrezept der Kommunikation, das in den Kreisligen der Welt weit verbreitet sei, sagt Jens Hempel und hebt ein Bier: „Hiermit wird die Kommunikation noch besser. Und davon werden wir mit unseren Gästen einige trinken.“

Selbst beim Streitpunkt Bier geben sich die Fußballer übrigens diplomatisch. Auf die Frage, ob das deutsche Bier besser schmecke, sagt Mathias Andersson nach kurzem, angestrengten Überlegen: „Es ist gleich gut.“

