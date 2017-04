Freude beim Freudenberg-Team

Team Freudenberg testet mit allen drei Fahrern im italienischen Misano. © PR

Motorsport. Allen Grund zur Freude hatte das Team Freudenberg bei den offiziellen Testfahrten auf dem Misano World Circuit in Italien. Nicht nur, dass an den vier Tagen die Sonne vom blauen Himmel schien und mit 24 Grad bestes Wetter herrschte. Teamchef Carsten Freudenberg, der mit drei Piloten im Northern European Cup (NEC) in der Moto 3 antritt: „Es gab ein perfektes Ergebnis für uns. Tim Georgi, Walid Soppe und Jan-Ole Jähnig haben die ersten drei Plätze belegt. Einfach genial, was Fahrer und Mechaniker hier abgeliefert haben!“ Insgesamt testeten in Misano 29 Piloten. Freudenberg: „Wir freuen uns jetzt auf das erste Rennen im Rahmen der Superbike Weltmeisterschaft in Assen am letzten Aprilwochenende. (ck)

zur Startseite