Freude bei Freudenberg Jan-Ole Jähnig fährt auch 2018 für die Schiebocker. Das Racing Team bestreitet erstmals eine komplette Weltmeisterschaft.

Teamchef Carsten Freudenberg (rechts) präsentiert hier mit seinem Vater Michael (links) und mit Jan-Ole Jähnig den ersten Piloten, der für die WM 2018 verpflichtet wurde. Hier sitzt er noch auf der KTM RC250 GP. © PR

Motorradsport. Was vor sechs Wochen noch in Planung war, das ist jetzt Wirklichkeit geworden. Im kommenden Jahr wird das Freudenberg Racing Team Bischofswerda eine komplette Saison in der Motorrad-Weltmeisterschaft bestreiten. „Wir sind echt happy“, erklärte Teamchef Carsten Freudenberg, nachdem diese Neuigkeit am Dienstag aus dem Sack war. „Es macht mich sehr stolz, dass unser Team nun diesen gewaltigen Schritt vollziehen kann. Der Zeitpunkt ist perfekt, um unsere Aktivitäten auf das höchste Niveau zu heben. Mit KTM als technischem Partner werden wir im Frühjahr 2018 bereit und perfekt vorbereitet sein.“

Obwohl derzeit die Gespräche mit mehreren Fahrern noch laufen, steht einer der zukünftig drei Bischofswerdaer WM-Starter schon fest. Der 16-jährige Jan-Ole Jähnig, der in diesem Jahr den Meistertitel in der Supersport 300-Klasse der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) holte, wird 2018 in der gleichen Kategorie für das Freudenberg-WM-Team starten. Die Einführung einer 300er Klasse im Rahmen der Superbike-WM wurde in diesem Jahr von manchen Experten skeptisch beobachtet. Die Nachwuchspiloten lieferten sich aber umkämpfte Rennen und alle Hersteller waren letztlich siegfähig.

Grund der vorher geäußerten Bedenken war die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Motorräder. Die Honda CBR500R hatte mit 471 ccm deutlich mehr Hubraum als die R3 von Yamaha (321 ccm) und die Ninja 300 von Kawasaki (296 ccm). Um die Konkurrenzfähigkeit zu gewährleisten, wurde Gewicht und Drehzahl vorgeschrieben. Die Honda musste mindestens 150 kg wiegen, Kawasaki und Yamaha 140 kg. Hinsichtlich der Drehzahl musste sich Honda mit 10 500/Min. begnügen, Kawasaki und Yamaha waren jeweils 13 000/Min. erlaubt.

Nun tritt in der kommenden Saison auch der österreichische Hersteller KTM mit seiner RC390 an. Carsten Freudenberg: „Eine zehnjährige vertrauensvolle und nachhaltige Partnerschaft verbindet KTM und unser Team. Uns ist die Nachwuchsförderung immer ein Anliegen, und KTM hat diese Motivation mit allen Kräften unterstützt. Die Technik, die uns zur Verfügung gestellt wurde, war immer konkurrenzfähig, so dass unsere Nachwuchstalente entsprechende Erfolge einfahren konnten. Nun freue ich mich riesig auf die neue Herausforderung.“

Die Partnerschaft der Bischofswerdaer mit Europas größtem Hersteller, die bereits in der Zweitakt-Ära der 125 ccm-Klasse begann, machte auch immer wieder durch WM-Wildcards von sich reden. Zuletzt mit dem starken Freudenberg-Piloten Tim Georgi beim MotoGP-Lauf im tschechischen Brünn. Der 17-Jährige gewann in diesem Jahr auch die Gesamtwertung des ADAC Northern Europe Cup.

Thomas Kuttruf, bei KTM Head of Customer Racing, sagte zur Zusammenarbeit mit dem Freudenberg-Team: „Wir sind nun in der Lage, konkurrenzfähiges Material für die noch junge und immer populärer werdende Klasse anzubieten.

Dass sich das Team Freudenberg für den Einsatz der RC390 in Supersport-Spezifikation entschieden hat, stimmt uns extrem zuversichtlich. Da wir nicht direkt über eigene Teamstrukturen in dieser wichtigen Klasse vertreten sind, ist es umso wichtiger, dass sich erfahrene und professionelle Teams für den Einsatz der RC390 entscheiden. Ohne Zweifel ist das Team Freudenberg ein idealer Partner für den Einsatz im Rahmen der Supersport 300-Weltmeisterschaft.“

