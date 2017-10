Freude aus dem Schuhkarton Die Päckchenaktion vom Verein Geschenke der Hoffnung ist gestartet. Bis zum 15. November kann gespendet werden.

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist in die 22. Saisongestartet. Miliza aus Serbien packt voller Freude eine Puppe aus. © David Ressel/obs

Birgit Schmieder aus Strahwalde und Erika Ramm aus Schönau-Berzdorf sind zwei von unzähligen Helfern, die sich in der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ engagieren. Bei dieser Aktion geht es darum, Schuhkartons mit Geschenken zu füllen, die Kindern eine Freude zum Weihnachtsfest machen. Seit etwa 20 Jahren sind die beiden Frauen dabei und leiten mittlerweile eine Sammelstelle für die Spendenaktion. Das heißt, dass bei ihnen die Pakete aus den Abgabestellen eintreffen und kontrolliert werden, bevor sie verpackt in große Kartons nach Berlin gebracht werden. Von dort aus treten die Geschenke ihre Reise an. „ Vor allem bedürftigen Kindern in Ländern wie Bulgarien, Georgien. Litauen, Rumänien, Serbien, in der Slowakei und der Ukraine wird mit den Geschenken Freude bereitet“, sagt Birgit Schmieder und ergänzt, dass „bei uns zwar viel von Armut gesprochen wird, aber uns geht es gut. Das Leben der armen Leute in diesen Ländern ist mit unserem nicht zu vergleichen.“

Genau 1 000 Päckchen gingen im Vorjahr von Schönau-Berzdorf aus auf die Reise. Bei Erika Ramm in der ehemaligen Werkstatt werden die Pakete kontrolliert und verpackt. Die Kontrolle ist notwendig, damit die Päckchen den Einfuhrbestimmungen in den Empfängerländern entsprechen. Denn nicht alles ist erlaubt. So dürfen zum Beispiel keine Süßigkeiten eingepackt werden, die Gelatine enthalten, unter anderem Gummibärchen. Außerdem dürfen nur neue Sachen verschenkt werden. Gebrauchte Kleidung und Spielzeug sind tabu. Ebenso Zerbrechliches oder Flüssigkeiten. Am besten eignet sich eine Mischung aus Hygieneartikeln wie Zahnputzzeug, Süßigkeiten, Spielzeug und etwas zum Anziehen, informiert Birgit Schmieder. Die Geschenke sollten für ein Mädchen oder einen Jungen in den Altersgruppen 0-4, 5-9 und 10-14 Jahre ausgewählt werden. Wer keinen handelsüblichen Karton zur Hand hat, kann in den Sammelstellen bei Birgit Schmieder in Strahwalde, Hühnerfarmweg 4, und bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Zittau vorgefertigte Kartons erhalten. Eine ganz genaue Anleitung, was in das Geschenkpaket darf und was verboten ist sowie den Ort, wo man sein Päckchen abgeben kann, sind im Internet zu finden.

Für den Transport der Päckchen ist eine Geldspende von jeweils acht Euro erbeten. „Das ist nötig, weil der Transport teurer geworden ist“, sagt Frau Schmieder.

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ hat im Altkreis Löbau-Zittau seit vielen Jahren zahlreiche Unterstützer. Viele Spender kennen sich gut aus. Das spüren die Helfer in den Sammelstellen, die die Päckchen kontrollieren. „Meistens sind sie entsprechend der Vorschriften gepackt“, sagt die Strahwalderin. Allerdings gibt es auch Fälle, wo zum Beispiel nur ein einziges Malbuch und ein paar Stifte der ganze Inhalt des Paketes sind. Dann muss aufgefüllt werden. Dafür sorgen unter anderen viele fleißige „Strickliesel“ in der Region, die über den Sommer hübsche und wärmende Accessoires fertigen und für „Weihnachten im Schuhkarton“ bereitstellen. Abgabeschluss für die Päckchen der Aktion ist am 15. November.

www.geschenke-der-hoffnung.org

