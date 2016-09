Freude auf alten Klang am Weinberg Seit vier Jahren schweigt die Orgel der Weinbergskirche. Bis zum Jahresende wird sie saniert.

Michael Schlage, der Pfarrer der Weinbergskirche vor der Orgel. Weihnachten soll das Instrument wieder bespielbar sein. © René Meinig

Sanierungsarbeiten sind für die Laurentiusgemeinde inzwischen fast schon zur Gewohnheit geworden. In den letzten Jahren haben die Christen im Dresdner Norden die Pfarrhäuser und alle vier Kirchen renoviert. An der Weinbergskirche in Trachenberge – nicht zu verwechseln mit der Namensvetterin in Pillnitz – wurden die Arbeiten vor zwei Jahren beendet.

Ein unverzichtbares Ausstattungsstück wartet aber noch auf eine Rundumerneuerung: die Orgel. Seit vier Jahren kann auf dem Instrument nicht mehr gespielt werden. Vor Beginn der Bauarbeiten in der Kirche wurden viele Pfeifen außerhalb des Gotteshauses in Sicherheit gebracht. In fast 50 Jahren hat sich einiges an Staub in den Pfeifen gesammelt. Bevor also auf der Orgel wieder gespielt werden kann, muss sie erst einmal generalüberholt werden.

Die unscheinbare Kirche am Berg wurde 1958 gebaut, nachdem ihre Vorgängerin 1946 ausgebrannt war. Offiziell war die Brandursache ein Kurzschluss, bis heute gibt es aber Gerüchte, es hätte sich um Brandstiftung gehandelt, weiß der Kirchenvorstand Florian Reißmann. Im sozialistischen Staat durfte der Neubau von außen nicht als Kirche erkennbar sein. Das Kreuz auf dem Giebel erhielt das Gotteshaus deswegen erst zehn Jahre später. Im selben Jahr baute das Dresdner Unternehmen Jehmlich die Orgel ein. „In den 60er-Jahren hat man sich beim Orgelbau wieder auf die Barockzeit zurückbesonnen, und so besitzt auch unser Instrument viele helle, klingende Stimmen“, erklärt Reißmann.

Damit die Orgel ihren ursprünglichen Klang zurückerhalten kann, sind allerdings noch einige Anstrengungen der Gemeinde nötig: 47 000 Euro soll die Sanierung kosten, sagt Pfarrer Michael Schlage. Rund zwei Drittel des Geldes muss die Gemeinde selbst aufbringen, den Rest zahlt die Landeskirche. Aber Schlage ist zuversichtlich, dass die noch fehlenden 10 000 Euro mit Benefizkonzerten, Pfeifenpatenschaften und Spenden bald zusammenkommen. Immerhin gibt es in seiner Gemeinde viele zupackende Christen, das hat sich schon bei den vorherigen Sanierungsprojekten gezeigt.

Derzeit muss sich die Gemeinde noch mit Ersatzinstrumenten zufriedengeben. Bis Weihnachten, hofft der Pfarrer, soll die Sanierung beendet sein. Am Heiligabend kann dann voraussichtlich das „Oh du fröhliche ...“ wieder von der Orgel begleitet werden.

zur Startseite