Freude an feiner Küche und schönen Weinen Jungwinzer Matthias Schuh und Gastronom Sebastian Probst eröffnen gemeinsam das Popup-Restaurant Brogunderbar.

Machen alles startbereit für die Brogunderbar: Matthias Schuh und Sebastian Probst. © privat

Sörnewitz/Dresden. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen Ideen, wollen ihr Können und Wissen mit vielen Gästen teilen. Jetzt rufen der Sörnewitzer Jungwinzer Matthias Schuh (30) und der bisher im Restaurant Landhotel Rosenschänke Kreischa tätige Koch Sebastian Probst (30) ein neues Popup-Restaurant ins Leben, die Brogunderbar in Dresden.

Dort sollen Weinliebhaber und Genussfreunde vom 2. Februar bis 10. März verwöhnt werden. Die Brogunderbar in der Eventküche des Restaurants Cantina ist mittwochs bis samstags ab 18.30 Uhr geöffnet. Gegessen werde wie daheim. In gemütlicher Atmosphäre, am großen Tisch, wo maximal 16 Personen Platz finden. Die Gäste können beim Abendessen ins Gespräch kommen, uns Fragen stellen, sich austauschen, erklären Schuh und Probst.

Sebastian Probst bereitet in der offenen Küche ein Gourmet-Menü aus elf kulinarischen Köstlichkeiten zu. Die Gäste werden ihm über die Schulter schauen und sich Profi-Tipps für zu Hause holen können. Matthias Schuh serviert korrespondierende Weine aus dem Keller seines Weinguts in Sörnewitz und verrät Geheimnisse über Herkunft und Entstehung.

Beide sind seit Jahren befreundet, selbst leidenschaftliche Genießer und dulden bei ihrer Arbeit keine Kompromisse in Qualitätsfragen. Ihr Wunsch: „Unsere Leidenschaft wollen wir mit den Menschen teilen, die wie wir feine Kulinarik und schöne Weine lieben.“ Brogunder steht für eine Kombination aus Brothers und Burgunder, als Synonym für beste Freunde und hochwertigen Genuss. Die Brogunderbar findet im Rahmen des Menü-Wettbewerbs Kochsternstunden 2018 statt. (SZ)

Brogunderbar, Eventküche im Restaurant Cantina, Wittenberger Straße 76, 01309 Dresden; Kosten: 99 Euro pro Person, inkl. Menü, korrespondierende Weine, Wasser, Kaffee, Digestif; Reservierung und Gutscheine: info@brogunder.de,Tel. 0162 2057294; Internet

