Freud und Leid am neuen Fußballplatz Die Coschützer Kicker spielen nun auf neuem Belag. Auf die modernen Umkleiden müssen sie dagegen weiter warten. Das bringt viele gegen die Stadt auf.

Der achtjährige Max kickt gern auf dem Kunstrasenplatz. Auf moderne Umkleiden muss er weiter warten. © Sven Ellger

Nach Feiern ist den Sportlern des FV Dresden Süd-West an diesem Mittwoch Nachmittag nicht zumute. Dabei ist extra Dynamos Sportdirektor Ralf Minge nach Coschütz an die Stuttgarter Straße gekommen. Dort haben Arbeiter in den vergangenen Wochen den Kunstrasenplatz erneuert. Die Stadt hat 550 000 Euro investiert, damit die 330 Fußballer auf modernem weichem Untergrund trainieren können. Der Platz gehörte zu den ältesten Kunstrasenplätzen in Dresden. Nach 17 Jahren war kaum noch etwas übrig vom Belag. Zudem wurde die Flutlichtanlage aufgearbeitet.

Was nach optimalen Bedingungen auch für die 260 Kinder und Jugendlichen im Verein klingt, hat einen faden Beigeschmack. Während Minge mit den Coschützern Nachwuchskickern bei der Einweihung des Platzes auf dem Rasen steht, sammeln sich die Eltern um alte Container. Dort sind die Umkleiden und Duschen untergebracht. Seit Jahren monieren die Sportler den schlechten Zustand. Eine ordentliche Dämmung gibt es nicht, innen sieht es schlimm aus, auch Schimmel soll es geben. Ein neues Vereinsgebäude sollte nun bis 2020 stehen, verspricht Sportbürgermeister Peter Lames (SPD). Das bringt die Vereinsmitglieder auf. Denn ursprünglich sollte der Neubau schon stehen. Weil die Stadt aber größer plante, dann durch einen Irrtum in der Verwaltung zurückrudern musste, wurde nicht losgebaut. Bis die Pläne für ein kleineres Gebäude fertig und vom Stadtrat bestätigt sind, vergehen Monate. Baustart soll jetzt 2019 sein, verspricht Lames. Als „Verarschung“ empfinden das die Sportler. Das haben sie auf ein Transparent geschrieben. Große Freude über den neuen Platz kommt so nicht auf.

zur Startseite