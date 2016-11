Fressnapf-Geschäftsführer ärgert sich übers Rathaus Steve Scharf störten die Bäume vor seinem Weißwasseraner Laden. Aber die Stadt wollte Fällungen nicht genehmigen. Nun sind die Bäume dennoch weg.

Der Weg ist viel zu schmal, deutet Steve Scharf an. Wie sollen die Kunden da in sein Geschäft kommen? Nicht das einzige Problem für den Geschäftsführer einer Fressnapffiliale in der Schweig- straße. © Joachim Rehle

Die Stadt Weißwasser verschrecke Gewerbetreibende mit einer restriktiven Genehmigungspolitik, sagt Fressnapf-Geschäftsführer Steve Scharf. Anlass seiner Kritik ist das Nein der Stadtverwaltung zur Fällung von Bäumen vor seinem 500 Quadratmeter großen Geschäft an der Schweigstraße zwischen dem Discounter Lidl und dem Hochhaus Blauer Engel. Das Großgrün, wie es verwaltungssprachlich heißt, verdeckte ein Werbeplakat am Gebäude.

Scharf wollte durch die Fällung erreichen, dass das Plakat von der Laufkundschaft besser wahrgenommen wird und rief im Rathaus an. Aber schon am Telefon wurde ihm gesagt, dass ein Antrag keine Aussicht auf Genehmigung habe. Grund: Die Fällungen zerstörten das Stadtbild.

Aber damit nicht genug: Als der benachbarte Discounter Lidl mit dem Neubau der Filiale begann, wurden einige der Bäume gefällt. Wie viele, daran kann sich Steve Scharf nicht erinnern. Vor Ort ist nur ein Baumstumpf sichtbar. Wie dem auch sei, für Scharf ein klares Zeichen dafür, dass im Rathaus mit zweierlei Maß gemessen wird. „Lidl hat die Fällgenehmigung erhalten. Ich nicht.“ Dazu kommt, dass die Verbindung zwischen dem Einkaufszentrum, in dem das Geschäft für Tiernahrung liegt, und Lidl seit dem Neubau gekappt ist. Nur ein kümmerlicher Trampelpfad führt noch zum östlichen Eingang des Einkaufszentrums. Dass es zwei weitere Eingänge gibt, spielt für Scharf in diesem Zusammenhang keine Rolle.

Ganz so einfach verhalte sich die Sache nicht, sagt Oberbürgermeister Torsten Pötzsch auf Nachfrage. Die Bäume hätten im Baufeld von Lidl gelegen, meint er. Im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben ergäben andere Notwendigkeiten, was bei der Erteilung einer Fällgenehmigung berücksichtigt werde. Das Vorhaben sei darüber hinaus in einem ordentlichen Genehmigungsverfahren bestätigt worden, so Pötzsch.

Steve Scharf überzeugt das nicht. Er findet, Weißwasser unterstütze die Gewerbetreibenden zu wenig. „Die machen sich doch keinen Kopf um die kleineren Händler.“ Er betreibt vier weitere Märkte in Hoyerswerda, Cottbus, Eisenhüttenstadt und Groß Gaglow. „An den anderen Standorten habe ich weniger Probleme mit den städtischen Genehmigungsbehörden.“

