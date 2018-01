Fremdenverkehrsabgabe im Gespräch

Die Oybiner Gemeinderäte wollen über die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe und einer Kurtaxe in den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Olbersdorf diskutieren. Diese Forderung für ein gemeinsames Projekt der Gemeinden der Gemeinschaft, zu der auch Olbersdorf, Jonsdorf und Bertsdorf-Hörnitz gehören, haben die Oybiner Räte dem Olbersdorfer Bürgermeister Andreas Förster (FDP) mit auf den Weg gegeben, als dieser im Dezember Gast in der Ratssitzung war. Olbersdorf ist innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft als sogenannte erfüllende Gemeinde für die Erledigung der Verwaltungsarbeiten zuständig.

In der Vergangenheit ist vornehmlich in Oybin immer wieder Kritik an der Arbeit der Verwaltung in Olbersdorf laut geworden. Auch darüber wurde in der Ratssitzung in Oybin gesprochen. Förster, der als Olbersdorfer Bürgermeister auch Chef für die Verwaltung für die anderen Mitgliedsgemeinden ist, ermunterte die Räte, sich bei Problemen zu Wort zu melden, unter anderem im Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft. (SZ/se)

zur Startseite