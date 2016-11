Fremdenhass am Stadtpark Eine Gruppe von Jugendlichen pöbelt drei junge Afghanen an und wird handgreiflich. Zwei der Angreifer nimmt die Polizei fest.

Am Hartmut-Fiedler-Ring nahm die Polizei zwei junge Männer fest. Foto: Daniel Förster © daniel förster

Es ist sehr ruhig an Heidenaus Hartmut-Fiedler-Ring am Sonnabend. Sanierte DDR-Neubauten, dazwischen gepflegte, baumbestandene Rasenflächen, auf die gelbe Blätter rieseln. Kaum einer der Anwohner ist draußen bei diesem nasskalten Novemberwetter.

Am Abend zuvor, kurz nach neun, zuckte Blaulicht durchs Wohngebiet, Polizisten suchten eine Gruppe von etwa 30 jungen Leuten, aus der kurz zuvor drei afghanische Jugendliche angegriffen worden sein sollen. Die jungen Deutschen hatten die 17 und 18 Jahre alten Afghanen beleidigt und später auch tätlich angegriffen, teilt die Polizei mit. Sätze wie „Macht euch wieder nach Hause“ und „Was wollt ihr hier?“ sollen gefallen sein, dann soll es ein Handgemenge gegeben haben. Die Afghanen erlitten dabei laut Polizei leichte Verletzungen.

Zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren nimmt die Polizei schließlich fest, sie müssen sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Wegen der zuvor gegenüber den Afghanen geäußerten Sätze gehen die Beamten von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus, das Dresdner Staatsschutzdezernat hat inzwischen die Ermittlungen übernommen.

Heidenaus Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) nannte in einem Interview mit dem MDR am Sonnabend das Geschehen „schlimm und absolut zu verurteilen“. Gleichzeitig kündigte er Konsequenzen an. „Ich werde am Montag mit der Polizei sprechen und sie auffordern, in diesem Bereich, insbesondere in den Abendstunden, Streife zu fahren, um zu beobachten, was sich dort für Leute treffen“, so Opitz. Der Bürgermeister geht davon aus, dass die Afghanen aus einer Gruppe heraus angegriffen wurden, die sich abends öfter im im nahen Stadtpark treffe. Polizei und Sicherheitsdienst seien zwar regelmäßig dort unterwegs, um die Stadtordnung durchzusetzen, am Freitag sei es leider trotzdem zu dem Angriff gekommen. Opitz kritisierte in diesem Zusammenhang, dass die Polizei ihn nicht sofort, sondern erst am Sonnabend über den Vorfall informiert habe.

Für den Bürgermeister ist es schlimm, dass seine Stadt erneut deutschlandweit in den Negativschlagzeilen ist. Nach den fremdenfeindlichen Übergriffen im vergangenen Sommer hatte Heidenau es geschafft, eine mustergültige Flüchtlingsbetreuung mit vielen privaten ehrenamtlichen Initiativen aufzubauen. Dies sei der erste fremdenfeindliche Übergriff dieser Art seit den Ereignissen im Sommer 2015, so Opitz. Ein Zusammenhang zwischen den Ereignissen bestünde nicht. (SZ)

