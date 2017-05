Fremde werben für Sportverein Zurzeit ist eine Firma für Sportwerbung in der Stadt für den BC Hartha unterwegs. Das verunsichert die Bürger.

© Symbolfoto: dpa

Der Sportverein benötigt ein neues Auto oder der Feuerwehrverein will neue Jacken kaufen. Dafür wird Geld benötigt, das die Vereine meist nicht haben. Werbefirmen bieten an, sich um dieses Geld zu kümmern – im Auftrag der Gemeinde und der Vereine sprechen sie Firmen und Bürger an und wollen einen Vertrag abschließen.

Diesmal geht es um Geld für den Nachwuchs des BC Hartha. Gekauft werden davon sollen unter anderem neue Trikots oder Bälle für die Nachwuchskicker. Wer die unterstützen will, kann einen Vertrag für den Bezug von Medien abschließen. Das machte den Harthaer Herbert Seidel und andere Bürger der Stadt stutzig. Sie glaubten, dass es sich um unseriöse Haustürgeschäfte handelt, für die der Name des Vereins unrechtmäßig benutzt werden würde. „Ich unterstütze die Nachwuchskicker gern, aber das Geld sollten sie direkt bekommen“, so der Harthaer. Das sieht er nicht als einziger so. Die gute Nachricht ist, dass es sich bei der Werbefirma wirklich um ein vom Verein beauftragtes Unternehmen handelt. „Ja, ich habe meine Zustimmung gegeben. Auch andere Vereine in Geringswalde und Mittweida haben von solch einer Kooperation profitiert“, so der Präsident des BC Hartha Matthias Scheidig. Er habe in der Märzausgabe des Stadtanzeigers über dieses Vorhaben informiert, damit es eben nicht zu Irretationen kommt. In dem Artikel heißt es: „Die Firma Sportwerbung A. Dold aus Chemnitz ist in der Stadt Hartha und Ortsteilen unterwegs. Da wir uns von der Seriosität der Firma überzeugt haben, gaben wir unsere Zustimmung zu dieser Aktion.“

Die Gemeinde Ostrau und der Bund der Selbstständigen (BdS) von Ostrau und Umgebung haben da eine andere Meinung. Im Jahr 2014 wurde festgelegt, dass es keine Spendenaktionen über Dritte geben soll. „Denn die Firmen wollen ja auch Geld verdienen. Und was unterm Strich für die Leute vor Ort übrig bleibt, ist nicht viel“, so Bernd Sonntag, Vorsitzender des BdS. Er nannte das Beispiel des Schaukastens für den Feuerwehrverein. Für die relativ kleine Anzeige im Kasten zahlt Sonntag 1 000 Euro im Jahr. „Den Vertrag habe ich unterschrieben, weil ich den Verein unterstützen will“, so der Unternehmer. Andere Firmen beteiligten sich ebenfalls. Doch was unterm Strich für den Verein übrigbleib, bezeichnete Sonntag als sittenwidrig.

Das Ergebnis einer Beratung des BdS war: Die Spenden sollen direkt den Vereinen zugute kommen. Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) versprach, dass es von der Gemeinde keine Unterschrift mehr für die Firmen gibt, um im Auftrag der Kommune zu werben. (DA/je)

zur Startseite