Fremde Autos beim Fernsehdreh unerwünscht Die Dreharbeiten zur Fernsehsendung „Zuhause im Glück“ finden in einer Sackgasse statt. Wenden ist unmöglich.

Das Kamerateam filmt, wie ein Lkw einen Müllcontainer anliefert. Dadurch kann es auf der Straße in Bauda eng zugehen. Autofahrer von außerhalb, die nur mal gucken wollen, stören da nur. © Klaus-Dieter Brühl

Seit Donnerstag dreht der Fernsehsender RTL II im Großenhainer Ortsteil Bauda eine neue Folge der beliebten Doku-Serie „Zuhause im Glück“. Seitdem das bekannt wurde, häuft sich die Anzahl der Zaungäste, die die Dreharbeiten gern beobachten wollen. Viele hoffen darauf, Publikumsliebling und Moderatorin Eva Brenner vor dem Haus zu sehen. – Offiziell wurde der Straßenname nicht bekannt gemacht, um die Dreharbeiten nicht zu behindern und die Nachbarn nicht zu verärgern. Denn das Haus, das innerhalb einer Woche modernisiert werden soll, befindet sich ziemlich am Ende einer Sackgasse. Durchgangsverkehr, um im Vorbeifahren einen Blick auf die Fernsehleute zu erhaschen, ist unmöglich. Zudem stehen bereits viele Fahrzeuge des RTL II-Teams und seiner Handwerker am Straßenrand. Noch dazu befindet sich die Zufahrt des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Bauda an dieser Straße. Deshalb werden Nichtanlieger darum gebeten, nicht mit dem Auto in diese Straße zu fahren. Sie endet in einem privaten Dreiseitenhof. Keine Chance zum Wenden.

