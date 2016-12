Schiebocker Adventskalender Freizone hält Überraschung bereit Beim Bischofswerdaer Adventskalender wird am Dienstag das sechsteTürchen geöffnet.

Sechster Dezember – Nikolaustag. Beim Lebendigen Adventskalender in Bischofswerda sind an diesem Dienstag junge Leute aus dem Offenen Treff Freizone dafür zuständig, anderen etwas – im positiven Sinne – in die Schuhe zu schieben. Welche Überraschung sie sich genau ausgedacht haben, bleibt ein Geheimnis bis 17 Uhr. Dann wird es gelüftet. Wer dabei sein möchte, sollte zu dieser Zeit vor dem Rathaus sein.

Den Lebendigen Adventskalender, den viele Menschen aus der Stadt gestalten, gibt es täglich bis zum 24. Dezember. Am Mittwoch sind Kinder aus dem Haus „Sonnenschein“ die Akteure. (SZ)

