Freizeitverein kürt Kürbiskönig In Saupsdorf werden Prachtexemplare prämiert. Auch Theater wird gespielt.

Bereits zum vierten Mal lädt der Freizeitverein Saupsdorf zum Familienkürbisfest ein. Das findet am 22. Oktober am und im Gemeindezentrum Schmiede statt. Wer am Wettbewerb teilnehmen möchte, sollte seinen Kürbis nicht vergessen. Die drei schwersten werden prämiert. Nach dem Mittag ist ein buntes Programm geplant. Gemeinsam mit den Kreativfrauen von Saupsdorf können die Besucher Figuren aus Kürbissen basteln. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen. Ab 15.30 Uhr gibt es dann ein kleines Programm der Saupsdorfer Wachbergzwerge aus dem Kindergarten. Auch das Theatre Libre aus Sebnitz hat sich mit einem Auftritt angekündigt. Der Freizeitverein verspricht außerdem auch eine kleine Überraschung. Und passend zum Kürbisfest gibt es natürlich auch frisch zubereitete Kürbissuppe. Willkommen sind alle Eltern, Kinder und Bastelinteressenten. Letzte sollten aber einen Kürbis und Schnitzwerkzeug nicht vergessen. (SZ)

